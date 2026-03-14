OBK actúa este sábado en el LAVA de Valladolid dentro de su gira de 35 aniversario y presentación de 'Vértigo'

OBK actúa el 14 de marzo en el LAVA de Valladolid dentro de su gira de 35 aniversario y presentación de 'Vértigo' - OBK

VALLADOLID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de música electrónica OBK ha anunciado su actuación en Valladolid para este sábado, 14 de marzo, en una cita enmarcada en su 'Vértigo Tour'. El concierto, que se celebrará en la sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) a partir de las 22.30 horas, sirve para conmemorar el 35 aniversario de la formación liderada por Jordi Sánchez y presentar los temas de su nuevo disco.

La banda ha regresado a los escenarios con esta nueva gira tras doce años sin publicar material inédito. Así, el álbum 'Vértigo' se ha situado entre los discos más vendidos y el tour ya ha acumulado tres convocatorias con las entradas agotadas en tan solo un mes.

Las localidades para la cita en la capital vallisoletana ya se encuentran disponibles en la página web oficial del grupo. El repertorio de la gira combina las nuevas canciones con los éxitos que han marcado la trayectoria de la banda, tales como 'Historias de amor', 'El cielo no entiende' o 'La princesa de mis sueños'.

La gira 'Vértigo Tour', impulsada junto a Crash Music, Cersa Music y Los 40 Classic, recorrerá más de 40 capitales de provincia españolas hasta febrero de 2027.