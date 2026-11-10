Octubre de 2026 fue muy cálido y muy seco en España, con una temperatura media de 16,1ºC, 1,5ºC más de lo normal

Archivo - Varias personas en el parque de Madrid Río, a 6 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mes de octubre de 2026 fue muy cálido y muy seco en España, según el avance del resumen climático publicado este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, la temperatura media en la España peninsular fue de 16,1°C, lo que supone 1,5°C por encima de lo normal.

De acuerdo con el organismo estatal, se trató del décimo mes de octubre más cálido desde el comienzo de la serie histórica de AEMET en 1961. Siete de los nueve octubres que registraron temperaturas más elevadas que el de 2026 corresponden al siglo XXI.

Por zonas, el mes presentó un carácter muy cálido en Baleares, en el litoral de la mitad sur peninsular, en la depresión del Guadalquivir y en las zonas más bajas de las vegas del Tajo y del Duero. En buena parte del resto de la Península predominó el carácter cálido, con algunas zonas de carácter normal en Galicia. El carácter extremadamente cálido se registró solo en sectores de la Costa del Sol y del sur del litoral de Almería. En Canarias, el carácter térmico fue predominantemente muy cálido.

Entre las estaciones principales, las máximas más elevadas del mes se registraron en Sevilla/Aeropuerto, con 34,5°C el día 14, y en Córdoba/Aeropuerto y Morón de la Frontera, ambas con 34,2°C el día 13.

Por su parte, las mínimas más bajas se dieron en Molina de Aragón, con -1,1°C el día 24; Salamanca/Aeropuerto, con -0,9°C el mismo día; y Burgos/Aeropuerto, con -0,6°C también el día 24. En el Puerto de Navacerrada se registraron 0,2°C el día 9.

QUINTO OCTUBRE MÁS SECO DEL SIGLO XXI

En lo que se refiere a las precipitaciones, AEMET ha explicado que octubre tuvo un carácter muy seco, con una precipitación media en la España peninsular de 52,1 litros por metro cuadrado (l/m2), equivalente al 67% del valor normal. Fue el vigésimo octubre más seco de la serie iniciada en 1961 y el quinto más seco del siglo XXI.

Por zonas, las lluvias presentaron un marcado contraste entre el oeste y el este de la Península. El carácter muy seco predominó en Galicia, el oeste de Castilla y León, amplias zonas de Extremadura y el oeste de Andalucía, con áreas de carácter extremadamente seco en Galicia y el suroeste de Andalucía.

Por el contrario, en buena parte de Cataluña y del litoral de la Comunidad Valenciana, así como en algunos sectores del interior de Castilla-La Mancha y del sureste peninsular, predominó un carácter húmedo o muy húmedo. De hecho, fue un mes extremadamente húmedo en áreas localizadas de Cataluña y Castilla-La Mancha.

Mientras tanto, en Baleares predominó el carácter entre normal y húmedo, con zonas muy húmedas en las Pitiusas. En Canarias, el mes fue entre normal y húmedo, con algunos sectores muy húmedos en las islas occidentales.

Las mayores precipitaciones diarias registradas durante octubre en las estaciones principales correspondieron a San Javier/Aeropuerto, con 180 l/m2 el día 2; Tortosa (Roquetes), con 179,2 l/m2 el día 1; Ibiza/Aeropuerto, con 176,9 l/m2 el día 18; y Barcelona/Aeropuerto, con 135,6 l/m2 el día 3.

Durante el episodio de precipitaciones asociado a la dana Adam se registraron lluvias torrenciales en el área mediterránea, entre las que destacan, fuera de la red principal, los 620 l/m2 acumulados en Pego (Alicante) el día 18.

En cuanto a la precipitación acumulada durante el mes, los valores más elevados entre las estaciones principales citadas se registraron en Tortosa (Roquetes), con 312,6 l/m2; Barcelona/Aeropuerto, con 303,6 l/m2; Ibiza/Aeropuerto, con 264,9 l/m2; y San Javier/Aeropuerto, con 256,6 l/m2.

Durante octubre se superaron los anteriores récords de precipitación máxima diaria para ese mes en San Javier/Aeropuerto, con 180 l/m2 el día 2; Ibiza/Aeropuerto, con 177 l/m2 el día 18; Gijón/Puerto, con 74 l/m2 el día 7; y El Hierro/Aeropuerto, con 75 l/m2 el día 20. Asimismo, Ibiza/Aeropuerto y El Hierro/Aeropuerto registraron sus mayores acumulados mensuales de octubre desde el comienzo de sus respectivas series.