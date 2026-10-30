Octubre se despide con lluvias en el área mediterránea y las temperaturas empezarán a bajar en noviembre

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MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de la Península tendrá este fin de semana cielos despejados, aunque se esperan chubascos localmente fuertes en el área mediterránea peninsular y en Baleares, mientras que las temperaturas comenzarán a bajar, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo, que ha avisado de que este descenso "se acentuará en los días siguientes".

Del Campo ha destacado que este viernes "predomina un tiempo estable en la Península, si bien la llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo van a provocar algunas lluvias y chubascos en las costas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana y también en Baleares", donde los chubascos localmente podrán ser fuertes.

Este viernes no habrá grandes cambios en las temperaturas, con valores suaves, incluso calurosos, que en Sevilla pueden rondar los 30 grados.

El sábado continuarán las precipitaciones en zonas de las regiones peninsulares bañadas por el mar Mediterráneo, que podrán ser más intensas en las provincias de Valencia y de Alicante. También habrá chubascos en Baleares. En ambas zonas estas precipitaciones podrían ser localmente fuertes y persistentes.

El portavoz de la AEMET ha añadido que en el resto de la Península se esperan cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios, algo más bajas que en días previos en el este peninsular.

El domingo, primer día del mes de noviembre, Del Campo ha asegurado que "la situación será parecida". "Por lo tanto, cielos poco nubosos o despejados en la Península, salvo en el área mediterránea, donde volverán a producirse chubascos, pero sobre todo de madrugada, a lo largo del día, en principio irán ya a menos. Las temperaturas serán más bajas y en la meseta norte la madrugada será fresca", ha precisado.

En lunes lloverá en zonas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, especialmente en áreas costeras, y no se descartan en la Región de Murcia ni en Baleares. Las temperaturas serán más bajas con algunas heladas en zonas de montaña y de la meseta norte, "aunque en el sur de Sevilla todavía podrían rondar los 30 grados, mientras que Madrid no pasará de 18 grados y Pamplona se quedará a unos 13 o 14 grados", prevé la AEMET.

EL MARTES SE APROXIMA UNA PEQUEÑA DANA EN EL NORTE PENINSULAR

La incertidumbre se incrementará notablemente a partir del martes, con la llegada de una pequeña dana al entorno del norte peninsular. "Es difícil precisar la ubicación y la trayectoria de esta dana, pero probablemente provocará un incremento de la inestabilidad atmosférica, con una intensificación de las precipitaciones el martes en el litoral mediterráneo peninsular y en Baleares", ha señalado el portavoz de la AEMET.

Estas precipitaciones podrían ser localmente fuertes el martes y el miércoles, día en el que las precipitaciones podrán extenderse a amplias zonas del este, del centro y del norte de la Península. Además, podría haber nevadas en zonas altas de montaña.

Las temperaturas descenderán "todavía más" y el ambiente será fresco en el norte, con heladas nocturnas, y en el sur se superarán aún los 20 grados.

En Canarias, el fin de semana se presenta con tiempo "algo revuelto", ya que el viernes habrá algunas lluvias débiles en las islas más montañosas que se repetirán el sábado, cuando además irían en forma de chubasco y acompañadas de tormentas aisladas.

El domingo la inestabilidad será mayor y las lluvias podrán ser localmente fuertes en forma de chubasco y acompañadas de tormenta. El viento soplará con rachas muy fuertes en zonas altas y esta situación se mantendrá el lunes y en menor medida el martes.

Las temperaturas descenderán el domingo y no variarán demasiado después, con mínimas de entre 20 y 22 grados y máximas de entre 25 y 27 grados en zonas costeras.

PREDICCIÓN DE NOVIEMBRE

La semana del 2 al 8 de noviembre probablemente será más cálida de lo normal en el sur peninsular y en Canarias. En el norte y en Baleares, sin embargo, las temperaturas serán más propias de la época del año, con ambiente más frío e incluso heladas nocturnas en zonas del interior. Las precipitaciones más abundantes se registrarán en el área mediterránea peninsular y en Baleares.

También habrá chubascos en Canarias. En cambio, en el extremo norte peninsular las lluvias serán más escasas de lo habitual para estas fechas.

Para la semana del 9 al 15 de noviembre hay una mayor incertidumbre. Con la información actualmente disponible, la AEMET apunta que "lo más probable es que se trate de un período con temperaturas superiores a las normales para la época del año. Las precipitaciones afectarían a buena parte de la Península, especialmente a la mitad occidental, y a Canarias". No obstante, precisa que esta predicción "podría variar considerablemente en futuras actualizaciones".

La incertidumbre es aún mayor para la semana del 16 al 22 de noviembre, aunque en principio seguirían las temperaturas por encima de los valores propios para la época. "No hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones, aunque podrían seguir produciéndose en el oeste peninsular", informa la AEMET.