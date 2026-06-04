La ONCE dedica 13,5 millones de Cuponazos al viaje apostólico del Papa a España

ONCE

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha dedicado 13,5 millones de Cuponazos para el sorteo del viernes, 12 de junio, al viaje apostólico del Papa León XIV a España, que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias.

Según ha informado este jueves la organización, el Cuponazo con la imagen de León XIV incluye el lema elegido para este viaje: 'Alzad la mirada'.

Para la ONCE, este cupón "se suma al viaje del Papa y anima también a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores, a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad".

El cupón incluye el logotipo de la Conferencia Episcopal Española y el del viaje apostólico, obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa, que está construido como un círculo abierto en acción, con figuras humanas no estáticas y enlazadas, proyectándose hacia arriba.

En Madrid, el Papa presidirá una misa en la Plaza de Cibeles y la procesión de Corpus Christi; en Barcelona, el Pontífice bendecirá la nueva y más alta torre de la Basílica de la Sagrada Familia, dentro de los actos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí; y en Canarias, visitará un centro de acogida de migrantes.