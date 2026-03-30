Once personas mueren en las carreteras en la primera fase de la operación de Semana Santa

Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-5. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Once personas han fallecido en otros tantos accidentes ocurridos en las carreteras en la primera fase de la operación de Semana Santa, que comenzó a las 15 horas del viernes 27 de marzo, según ha informado la Dirección General (DGT) a Europa Press. En 2025, fueron 26 las personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico durante toda esa semana.

La DGT estima que durante esta Semana Santa se producirán alrededor de 17 millones de desplazamientos, unos 300.000 más que en el mismo periodo del año pasado. Durante la primera fase, que finalizó a las 00.000 horas de este domingo 29 de marzo, se estimaban 4,3 millones de desplazamientos.

La segunda parte de la operación especial de tráfico dará inicio a las 15.00 horas del miércoles 1 de abril y se prolongará hasta la medianoche del lunes 6, coincidiendo con la festividad en Balares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja). En estos días se estima el mayor volumen de desplazamientos.

Para estos días, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el Organismo que volarán todos los días del operativo) para controlar el respeto a las normas de tráfico en la carretera.