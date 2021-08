Onda Cero inicia su nueva temporada, con variedad de contenidos y voces y con todo el deporte bajo la marca Radioestadio

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Onda Cero ha arrancado este lunes a las 6.00 horas su nueva temporada, con una gran variedad de contenidos y de voces, según informa Atresmedia.

Entre las principales novedades de la programación de Onda Cero está el relanzamiento de los deportes de la cadena, que, a partir de ahora, estarán bajo el paraguas de la marca 'Radioestadio', con la incorporación de Edu García como conductor del tren del fútbol durante las jornadas de Liga, las competiciones europeas y los partidos decisivos de la Selección española de fútbol. Además, se estrena 'Radioestadio Noche' (De 23.30 a 1.30 horas), con Aitor Gómez, con debates y la participación de los oyentes.

'Más de uno' continuará de lunes a viernes de 6.00 a 12.30 horas con Carlos Alsina, que encara esta temporada con el propósito de "estar más cerca de los oyentes que nunca, en los lugares donde se produce la noticia, para contar de primera mano lo que está ocurriendo". En el primer día de temporada, Alsina ha comenzado 'Más de uno' desde la Base Aérea de Torrejón, para contar el dispositivo de recepción y acogida de los refugiados afganos que han llegado a España.

Una de las principales novedades de 'Más de uno' para esta temporada es la incorporación de Javier Ruiz Taboada, que acompañará a Alsina desde las 11.00 horas de la mañana y pondrá cada día el cierre al programa.

'Julia en la onda' regresa de lunes a viernes de 15.00 a 19.00 horas con Julia Otero, programa en el que regresa para hablar de la actualidad y de aquellos que pasan más desapercibidos, así como para realizar entrevistas.

Esta temporada, Julia estrena nuevas secciones, como 'Big van ciencia', con investigadores y científicos jóvenes; 'El cine lo vio antes', con David Martos; una sección sobre gastronomía e historia, con Ana Vega (Biscayenne), y otra dedicada a los gremios. Noelia Adánez y Antón Reixa se incorporan al 'Territorio comanche', que alarga su duración hasta las dos horas.

'La brújula' también continuará de lunes a viernes de 20.00 a 23.30 horas. El informativo nocturno de Juan Ramón Lucas incorpora a su nómina de colaboradores a Edu Galán (que hará los viernes un repaso crítico a los contenidos del programa), David Jiménez, Pablo Pombo y José Peláez. Además, se potencia 'La brújula de la economía' con espacios dedicados a la economía digital y las empresas emergentes.

También estará 'Noticias mediodía' (de lunes a viernes de 14.00 a 15.00 horas), en el que Elena Gijón hará un repaso a las noticias de la mañana para saber qué ha ocurrido y qué está por venir.

FIN DE SEMANA

Durante el fin de semana (sábados y domingos, de 8.00 a 12.00 horas), Jaime Cantizano muestra la realidad con un prisma positivo y divertido, gracias al plantel de colaboradores como Boris Izaguirre, Alaska, Ignacio Varela o América Valenzuela, en 'Por fin no es lunes'.

También los sábados y domingos, pero de 12.00 a 14.00 horas, una temporada más, Esther Eiros se pone al frente del programa 'Gente viajera'. Esta temporada se incorpora al equipo el periodista y escritor Fermín Bocos, con la sección 'Sin billete de vuelta', que se une a una plantilla de viajeros en la que siguen Mariano López, Enrique Domínguez Uceta, Elena del Amo, Ángel M. Bermejo, Ramón Villero, Irene González, Raul de Tapia, Eva Miquel, Alberto Barciela, José Miguel Barrantes, Marc Gómez, Víctor Herranz, Manuel Charlón y Elisabeth Esporrín.

También seguirá 'Noticias fin de semana' los sábados de 7.00 a 8.00 y de 14.00 a 15.00 horas y los domingos de 7.00 a 8.00 y de 14.00 a 14.30 horas, en el que Juan Diego Guerrero pone el foco en la actualidad, con un estilo muy personal.

En 'Como el perro y el gato' (sábados de 15.00 a 16.00 horas y domingos de 14.30 a 15.00 horas), con un tono divertido y desenfadado, Carlos Rodríguez y un equipo de profesionales veterinarios ofrecen consejos sobre el cuidado de las mascotas.

Una temporada más, Bruno Cardeñosa aborda los temas que basculan entre la realidad y la leyenda. Misterio, divulgación, ciencia e historia son algunos de los ingredientes de 'La rosa de los vientos', (sábados y domingos de 1.00 a 4.00 horas). Como novedad, el programa aumenta su duración los domingos en media hora.

MADRUGADAS

Durante la noche, José Luis Salas acompaña a los insomnes que no pueden o no quieren dormir en un show cargado de contenido: actualidad, cine, recetas, videojuegos, música, historias o curiosidades, con la participación de los oyentes, en 'No son horas', de lunes a miércoles de 1.30 a 4.00 horas y de jueves a viernes de 3.00 a 4.00 horas.

Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Lara se adentran en el reverso de la realidad, con historias e investigaciones llenas de misterio y seres que habitan debajo de la cama cuando la luz se apaga y las sombras lo envuelven todo, en 'El colegio invisible' (jueves de 1.30 a 3.30 horas), en "una auténtica experiencia de radio inmersiva, que mantiene la atención del oyente de principio a fin".

En 'La cultureta-Gran reserva', con Rubén Amón (viernes de 1.30 a 3.30 horas), Rosa Belmonte, Guillermo Altares, J.F. León, Sergio del Molino e Isabel Vázquez hacen un repaso al mundo de la literatura, la música, el cine y las series de televisión, con ironía y ciertos toques de acidez.

Los sábados de 4.00 a 6.00 horas, el doctor Bartolomé Beltrán ofrece un espacio de servicio público, con toda la actualidad sociosanitaria y los profesionales médicos más reputados de España en 'En buenas manos'.

Los sábados y domingos de 6.00 a 7.00 horas estará 'Onda agraria', en el que se abordará la actualidad del sector primario, con Pablo Rodríguez y Soledad de Juan.

Y en 'Del cero al infinito' (viernes de 4.00 a 6.00 horas, Paco de León conversa en cada programa con personas y personajes que cuentan historias curiosas e interesantes, que explican con gran sencillez temas que encierran cierta complejidad.