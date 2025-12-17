ONG celebran que el Pacto frente a la Emergencia Climática incluya crear refugios climáticos, pero quieren más avances

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto de 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática' en el Círculo de Bellas Artes, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de organizaciones conservcionistas de España han celebrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya avanzado este miércoles que el Ejecutivo impulsará "antes del próximo verano" una red estatal de refugios climáticos donde se pondrá a disposición de la ciudadanía "los edificios de las administraciones, pero particularmente de la Administración General del Estado".

Sin embargo, han hecho referencia a aspectos que el Pacto tendría que incluir, como una reforma fiscal ecológica, o han expresado sus dudas con respecto a algunas de las propuestas reflejadas en el texto, como el fomento de las nuevas técnicas genómicas y la acuicultura. Por ejemplo, Greenpeace ha valorado de manera positiva los ejes incluidos, así como que se identifiquen la ganadería, la agricultura y la pesca como sectores que pueden transformarse, contribuyendo en la mitigación del cambio climático.

Por otro lado, ha puntualizado que ve con preocupación el fomento de las nuevas técnicas genómicas y la acuicultura y ha insistido en que para enfrentar la emergencia climática hay que poner también sobre la mesa medidas de mitigación y un plan para abandonar los combustibles fósiles.

En este sentido, también ha considerado necesario mantener la coherencia y no apoyar proyectos que destruyen el medioambiente, asegurar la participación ciudadana efectiva y basada en la ciencia y avanzar en el derecho a un medioambiente sano como derecho fundamental en la Constitución. "Desde Greenpeace, pedimos que este pacto sea un reflejo de la voluntad colectiva de proteger nuestro planeta, a las personas y la democracia", ha destacado la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña.

REFORMA FISCAL Y MÁS REPRESENTACIÓN PARA COLECTIVOS VULNERABLES

Por su parte, la responsable de Justicia Climática y Energía de Amigas de la Tierra, Cristina Alonso Saavedra, ha celebrado en declaraciones a Europa Press que el nuevo borrador incluya "muchas" de las propuestas reclamadas por el movimiento ecologista. Entre otras medidas, ha puesto en valor el anuncio de refugios climáticos llevado a cabo por Sánchez.

"Se necesita una transformación a gran escala de las ciudades, convertir cada solar en una zona verde de calidad, y que los refugios climáticos no sean simplemente espacios climatizados, sino que permitan su uso y el disfrute de los mismos por toda la población, en especial en las zonas con mayor precariedad", ha recalcado.

Más allá de ello, ha subrayado que el texto contemple la creación de una comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado, así como un grupo de trabajo en el marco del Consejo Nacional de Clima. Sin embargo, Saavedra ha lamentado la ausencia de una reforma fiscal ecológica basada en el principio de "quién contamina paga y repara" y en la orientación de "dinero público para bienes públicos".

Asimismo, ha insistido en la importancia de incorporar representación de otos colectivos vulnerabilizados que están sufriendo las peores consecuencias de la crisis climática al Consejo Nacional de Clima, como migrantes y personas racializadas. A su vez, ha demandado una reformulación de la educación ambiental y no sólo un plan de formación tanto en educación formal como no formal como se menciona en el Pacto.

QUE LAS MEDIDAS SE PONGAN EN MARCHA EN BREVE

Por otro lado, David Howell, técnico de SEO/BirdLife, ha celebrado la propuesta de los refugios climáticos que, a su juicio, "responde a una necesidad creada por una dejación histórica de la clase política en su conjunto ante los extremos de la emergencia climática". En declaraciones a Europa Press, ha expresado su esperanza de que la idea de establecer un comité de expertos sobre el cambio climático se haga realidad en breve.

"Así, tanto los refugios climáticos como otras medidas respaldadas por la ciencia y la justicia social, como una campaña de emergencia de aislamiento y refrigeración de viviendas vulnerables y la ampliación de zonas verdes en las zonas urbanas, contarán con el respaldo necesario del conocimiento experto", ha destacado.

LEERSE LA LETRA PEQUEÑA DEL EJE DE GOBERNANZA

En la misma línea que los representantes del resto de organizaciones ecologistas, el director de Conservación de WWF España, Enrique Segovia, ha celebrado el anuncio sobre los refugios climáticos, algo que en declaraciones a Europa Press ha definido como "un evento clave y fundamental". "Bienvenido sea crear esa red, hay que trabajarla, hay que analizarla, hay que definir criterios", ha especificado en declaraciones a Europa Press.

A su vez, ha celebrado que el texto del borrador refleje algunas demandas de los grupos ecologistas como el hecho de dar más peso a la biodiversidad, los océanos o la salud, así como la necesidad de trabajar contra el negacionismo. "También se ha hablado de un nuevo eje de gobernanza, sobre el que hay que leerse la letra pequeña", ha puntualizado.

OBJETIVOS CUANTIFICABLES

Por último, el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz Prieto, ha celebrado de manera similar que el nuevo texto incorpore algunas de las peticiones de los grupos ecologistas. Sin embargo, ha transmitido en declaraciones a Europa Press la mención a los mercados de carbono. "Tanto la agricultura como los bosques tienen que estar de la mejor forma gestionada y que para eso hará falta financiación, pero que no tiene que ir emparejada a un mecanismo de mercado como es el mercado de carbono, sino a una discalidad pública", ha explicado.

De manera más general, ha señalado que desde la ONG opinan que el Pacto todavía no tiene la "fuerza legislativa necesaria" para convertirse en un acuerdo" y también echan en falta que concrete objetivos en sus medidas. "Para nosotros es necesario todavía un refuerzo mucho mayor del plan, medidas mucho más claras y objetivos mucho más cuantificables", ha recalcado.