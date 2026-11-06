Las ONG ecologistas reclaman un pacto por el medioambiente y la justicia social ante el 29N

Archivo - Berlín, a 6 de agosto de 2026. - Britta Pedersen/dpa - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han presentado este viernes el 'Programa por la Tierra 2026', con seis grandes ámbitos de actuación para situar la protección ambiental y el bienestar ciudadano en el centro del debate electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre. Las entidades exigen a los partidos compromisos "ambiciosos, concretos y evaluables" para afrontar la emergencia climática, recuperar la biodiversidad y garantizar una transición ecológica socialmente justa.

Los dos primeros ámbitos buscan transformar pueblos y ciudades y garantizar una alimentación saludable. Plantean viviendas dignas, asequibles y descarbonizadas; barrios renaturalizados; una reducción del consumo de recursos y de la generación de residuos; y un transporte público accesible en zonas urbanas y rurales. También defienden alimentos sostenibles y asequibles, precios justos para productores y consumidores, una agricultura respetuosa con la naturaleza y medidas para reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, así como el desperdicio alimentario y la contaminación.

Los ámbitos tercero y cuarto abordan la emergencia climática y la recuperación de la biodiversidad. En concreto, las organizaciones reclaman prevención y adaptación ante fenómenos extremos, protección de las personas vulnerables y una transición justa, con electricidad 100% renovable en 2030 y el abandono de los combustibles fósiles antes de 2040. Para 2030, proponen proteger y gestionar eficazmente el 30% de la superficie terrestre y marina y lograr que al menos el 30% de las especies y hábitats en situación desfavorable mejoren su estado de conservación o presenten una tendencia positiva.

Los dos últimos ámbitos promueven una economía justa y el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos. En materia económica, las organizaciones proponen incorporar la biodiversidad y la reducción de emisiones a todas las políticas, invertir en restauración, apoyar la agricultura sostenible y la pesca artesanal y revisar las subvenciones perjudiciales para el medioambiente.

Asimismo, defienden una fiscalidad justa y verde, la libertad de expresión y la protesta pacífica, una mayor participación ciudadana y transparencia, la regulación de los grupos de interés y medidas contra la desinformación y la externalización de daños ambientales y vulneraciones de derechos.

Para las cinco ONG, la próxima legislatura debe servir para convertir los compromisos ambientales en resultados tangibles, con objetivos claros, recursos suficientes y mecanismos de seguimiento. Por ello, instan a implicar al conjunto de la sociedad y a todos los sectores económicos en la respuesta a la crisis ecológica, con especial atención a las personas y comunidades más vulnerables.

"Frente al cortoplacismo y la polarización política, las organizaciones ecologistas defienden que proteger la naturaleza es proteger la salud, los derechos, la seguridad y el bienestar de la sociedad. Por ello, reclaman un gran acuerdo político que impulse políticas basadas en la ciencia, cuente con una financiación suficiente, garantice una transición ecológica socialmente justa y promueva la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones que afectan a su territorio", han recalcado.