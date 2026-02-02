ONG Rescate cumple 30 años de cooperación internacional en zonas de conflicto con un enfoque "centrado en las personas" - ONG RESCATE

ONG Rescate ha cumplido este lunes 30 años de trabajo en cooperación internacional acompañando a comunidades afectadas por conflictos armados, crisis humanitarias y desplazamientos forzosos, con un enfoque integral "centrado en las personas y el fortalecimiento de las capacidades locales".

Tras tres décadas de ayuda en zonas de conflicto, la organización ha evolucionado de la ayuda asistencial a un modelo de desarrollo sostenible. En este tiempo, ONG Rescate se ha transformado hacia enfoques inclusivos, estratégicos y participativos, basados en la coordinación entre actores locales, nacionales e internacionales.

La organización ha incorporado de forma transversal la igualdad de género, la protección del medioambiente, el empoderamiento de mujeres y niñas y la promoción de liderazgos locales, favoreciendo que las propias comunidades se apropien de los proyectos y lideren su desarrollo.

De este modo, el cambio también ha venido acompañado de una diversificación de la financiación, con la incorporación de empresas privadas o fundaciones, que permiten planificar a medio y largo plazo y aumentar el impacto de las intervenciones.

Además, la organización ha apostado por la innovación, especialmente en el ámbito tecnológico y ambiental, integrando energías renovables, digitalización y prevención de riesgos ante desastres naturales en sus proyectos de cooperación.

"Cuando llegamos a una comunidad, llegamos para quedarnos", ha subrayado la directora de Programas de ONG Rescate, Cristina Bermejo, haciendo referencia a sus proyectos en países como Etiopía o Líbano, donde la organización lleva trabajando más de 25 años.

En la actualidad, ONG Rescate desarrolla proyectos de cooperación en Palestina, Jordania, Líbano, Etiopía, Mali, República Democrática del Congo, Níger y Ucrania, aunque a lo largo de estas tres décadas ha trabajado también en numerosos otros países de África, Oriente Medio, América Latina y los Balcanes, especializándose en zonas en las que los conflictos se prolongan en el tiempo.

De cara al futuro, la organización apuesta por reforzar la construcción de la paz, la protección y promoción de los Derechos Humanos, la reducción de desigualdades y la sostenibilidad ambiental como ejes transversales de todos sus proyectos.

Desde la institución apuntan que este aniversario llega en un momento histórico especialmente crítico: "el mundo vive el mayor número de conflictos activos desde la II Guerra Mundial y las cifras de personas refugiadas y desplazadas superan ya los 123 millones, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)."

ONG Rescate Internacional es una asociación española sin ánimo de lucro fundada en 1960 que trabaja con personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, promoviendo su inclusión y autonomía.