Orange TV incorpora desde hoy el canal BBC History - ORANGE

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Orange TV incorpora desde este viernes el canal temático BBC History, disponible en el dial 59, donde los espectadores tendrán acceso al catálogo de programas de BBC Studios sin coste adicional.

Entre los contenidos que ya pueden disfrutar los espectadores destacan títulos como 'Los Windsor', que narra la historia de poder y escándalos en la familia real británica; 'Tesoros al descubierto', una serie que investiga hallazgos arqueológicos importantes, como tumbas, artefactos y ciudades perdidas, revelando cómo estos descubrimientos cambian nuestra comprensión del pasado.

También se podrá ver 'El ascenso de los nazis', que analiza cómo Adolf Hitler y el Partido Nazi lograron subir al poder en Alemania, explorando no solo los hechos políticos, sino también el papel de la sociedad y la propaganda en ese proceso.

Orange TV sumó en diciembre pasado canales como BBC Series, BBC Earth, BBC Lifestyle y Top Gear, y añade ahora a su oferta BBC History.