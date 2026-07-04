El Orgullo 2026 de Madrid reúne a una multitudinaria marea arcoíris para clamar "disidencia y resistencia"

Cabecera y pancarta principal de la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España).- Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Orgullo 2026 de Madrid ha reunido este sábado 4 de julio a una multitudinaria marea arcoíris -más de un millón, según convocantes- que ha clamado "disidencia y resistencia".

La marcha ha arrancado pasadas las 19:00 horas desde la Plaza del Emperador Carlos V, bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'.

Desde su inicio, los participantes han avanzado cantando canciones como 'La revolución sexual', 'Todos me miran' y 'Este amor ya no se toca', mientras banderas arcoíris y con los colores trans se alzaban sobre la multitud. También han mostrado carteles con mensajes como 'El Orgullo será antirracista', 'Jesús nunca excluyó a nadie', 'Que hoy tengas derechos no significa que los tengas mañana' o 'Amor, igualdad y dignidad'.

La primera línea de la marcha ha contado con representación del Gobierno central, con los ministros socialistas Ana Redondo (Igualdad) y Óscar López (Transformación Digital) y la ministra de Sumar Mónica García (Sanidad).

Además ha acudido al evento la ministra Sira Rego (Juventud e Infancia), así como una delegación del Partido Popular, encabezada por Jaime de los Santos, y las representantes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero.

Según la FELGTBI+ y COGAM, organizaciones convocantes, en la manifestación han participado más de 100 grupos y 47 carrozas. Los organizadores, en declaraciones a medios antes de que comenzase la marcha, han llamado a la "movilización social" y a la "responsabilidad" colectiva durante la manifestación del Orgullo en Madrid.

De la misma manera, han destacado los recientes avances legislativos, haciendo alusión directa a la aprobación de la ley que penaliza penalmente las prácticas de conversión, a las que han calificado de "torturas".

Durante el recorrido, por los altavoces, han animado a los asistentes a participar en la celebración: "¿Dónde están las personas del colectivo bisexual, los transexuales, las lesbianas, los gays?", han preguntado.

ABANICOS PARA EL CALOR

Para combatir las altas temperaturas de la tarde estival madrileña, que han superado los 36 grados, la movilización ha contado con miles de abanicos multicolores que no han dejado de agitarse en todo el recorrido, convertidos ya en el accesorio imprescindible y en un símbolo más de la jornada.

Entre las miles de personas que abarrotaban los primeros bloques de la marcha se encontraba Paola, una asistente que ha captado la atención de los presentes al portar visiblemente las banderas de España y Venezuela en la cabecera del desfile. "Todos los años traigo un traje reivindicativo de mi país, que es Venezuela, y este año quise hacer un guiño a España con el traje de Isabel la Católica", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

"ALMEIDA SACA TU BANDERA"

Al alcanzar Cibeles, los integrantes de la cabecera han procedido a girar la pancarta para posar ante los medios de comunicación gráficos. Ha sido en ese instante cuando los representantes de Sumar y de las organizaciones sociales han comenzado a corear de forma unánime la consigna "Almeida, saca tu bandera", como reproche al alcalde del Ayuntamiento de Madrid.

Además de las personas que marchaban detrás de las pancartas, cientos de ciudadanos han tomado posiciones a lo largo del Paseo del Prado y Recoletos para ver el desfile.

Es el caso de Georgio (38 años), un italiano que ha acudido al Orgullo acompañado por un amigo, con el doble objetivo de celebrar la libertad del colectivo homosexual y disfrutar del ambiente lúdico de la capital. "Es una cosa linda ser libres de ser lo que somos; poder ponernos lo que queremos aunque a alguien no le guste", ha relatado en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, Laura (17 años), una joven colombiana, ha asistido a la convocatoria con el deseo de conocer de cerca la experiencia. "Venimos a conocer la experiencia. Es mi primer evento del Orgullo y quería conocer qué tal es", ha explicado la joven, quien además ha dicho que "es importante reivindicar para que la ciudadanía conozca la diversidad y para no tener prejuicios".

María (70 años) también ha decidido sumarse a la marcha movida "por la simple curiosidad" y para contemplar el ambiente festivo de la capital. "Me gusta y pienso que cada uno debe ser libre y elegir lo que quiera", ha manifestado.

Tras dos horas de marcha, pasadas las 21:00 horas la cabecera de la manifestación ha llegado a la Plaza de Colón, donde han procedido a la lectura del manifiesto, en el que han advertido de que "el odio no puede calificarse de libertad de expresión cuando amenaza vidas, cuando señala, deshumaniza y legitima la violencia".

PACTO DE ESTADO CONTRA EL ODIO

De la misma manera, han exigido la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables que implique a todas las instituciones. "No bastan las condenas simbólicas ni los minutos de silencio", han zanjado.

También han avisado de que "las leyes existen, pero los derechos no se cumplen solos" , por lo que han reclamado recursos reales para el desarrollo "efectivo" de las Leyes LGTBI+ y Trans ante cualquier intento de "recorte, bloqueo o derogación". "No vamos a permitir ningún retroceso. Las leyes están para proteger vidas, garantizar derechos y amparar la dignidad", han subrayado.

Por último, el Orgullo de Madrid ha mirado hacia el exterior para exigir el fortalecimiento de los marcos europeos de igualdad. Las entidades han avisado de que "ningún Estado puede mirar hacia otro lado mientras se normaliza la regresión" y han zanjado que los derechos conquistados deben ser "exigibles, irreversibles y comunes" en todo el territorio.

"Mientras haya una sola persona LGTBI+ discriminada, el Orgullo seguirá siendo necesario. No volveremos al silencio ni al olvido. No daremos ni un paso atrás. Porque el Orgullo es nuestra respuesta. Nuestra bandera. Nuestra lucha colectiva", han concluido.