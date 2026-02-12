Óscar López afirma que la app de verificación de edad española está "acabada" y que la CE cree que es "la mejor"

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ofrece declaraciones a los medios antes del comienzo de la manifestación en defensa del sistema público de salud de Madrid, a 8 de feb - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que la herramienta de verificación de edad en la que trabajó la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) "está hecha, está acabada y está testada con la Comisión Europea", que considera que "es la mejor".

"Hemos estado seis meses trabajando con la Comisión Europea, que ha utilizado tres casos de uso y que ha dicho que la herramienta española es la mejor, y le ha dado el check", ha asegurado este jueves el ministro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En este sentido, Óscar López ha indicado que "a finales de este año y, sobre todo, el año que viene", habrá que poner en marcha una cartera digital europea. "Todos los europeos vamos a tener una identificación digital que tiene que ser la que nos sirva para entrar en cualquier aplicación", ha señalado.

El ministro ha añadido que cada país tiene que tener un sistema que esté homologado con esa gran cartera europea. "España ya tiene su sistema de verificación de edad", ha manifestado, para después añadir que es "seguro, que no entra en la privacidad de nadie, que no da ningún dato".