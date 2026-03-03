Óscar López confirma que Mediaset y Siete aspiran a la nueva licencia de TDT y que el concurso "sigue su curso"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en el acto ‘Con nuestra IA’, Mobile World Congress Barcelona 2026, en la Fira de Barcelona, a 3 de marzo de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado que Mediaset España y Siete son las dos empresas que se han presentado al concurso público para la adjudicación de una nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) en abierto y de ámbito estatal, que "sigue su curso en los plazos establecidos".

Así lo ha indicado este martes el ministro para la Transformación Digital a preguntas de los periodistas en el marco del Mobile World Congress 2026 que se celebra en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Sobre si tiene previsto hacer pública la adjudicación de la licencia en las próximas semanas, Óscar López ha afirmado que "todo sigue su curso en los plazos establecidos". "No le puedo decir ahora fecha porque ya no depende del ministro, sino que la mesa de contratación, que ya está reunida y está llevando los procedimientos para sacar adelante ese concurso con toda normalidad".

En este sentido, Óscar López ha insistido en que no conoce y no puede conocer "los trabajos de la mesa" y en que desconoce si la mesa de contratación "va a tardar dos meses más, tres meses más". "No lo sé", ha zanjado.

No obstante, el ministro sí ha informado "de que ha habido dos empresas que se han concursado": "una es Mediaset, un operador que ya tiene cadenas en nuestro país, y la otra es un operador nuevo, cuyo acrónimo responde a Siete".

En octubre de 2025, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aprobó convocar el concurso público para la adjudicación de una nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) en abierto y de ámbito estatal. El Gobierno debe resolver el concurso en el plazo máximo de 12 meses desde su publicación.