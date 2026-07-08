Óscar López: "Quiero que España se sienta orgullosa de un país que no sólo produce, sino que exporta tecnología"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado este miércoles que "cada día" anuncian una nueva inversión en una empresa española. - TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado este miércoles que "cada día" anuncian una nueva inversión en una empresa española y ha afirmado: "Quiero que España se sienta orgullosa de un país que no sólo produce, sino que exporta tecnología".

Así lo ha expresado López en el marco de una visita a las instalaciones de la empresa española de satélites Fossa Systems, una startup especializada en fabricación y venta de satélites pequeños y conectividad IoT vía satélite en zonas donde la infraestructura es inexistente o inestable.

Según ha informado Transformación Digital, la compañía acaba de poner en servicio su satélite número 26 y ha cerrado una ronda de financiación de 9,25 millones de euros en la que participa la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio, con 1,5 millones de euros. También ha sido beneficiaria de Kit Digital y Kit Consulting, los programas de ayudas del Gobierno para la digitalización.

"Es un ejemplo a seguir y desde el Gobierno vamos a apoyar, no sólo a esta empresa, sino a todo el ecosistema innovador español en un momento en el que la gran cuestión es la autonomía estratégica y la soberanía digital de Europa", ha expresado López durante su visita.

El ministro ha recorrido las instalaciones de la compañía en Madrid, donde ha conocido a su equipo y ha firmado con el lema 'España no tiene techo' el nuevo modelo de satélites que Fossa lanzará el próximo otoño. "Hoy estamos viendo otro ejemplo más de la transformación digital que está viviendo nuestro país", ha subrayado.

El ministro que ha felicitado a su fundador, Julián Fernández, y a la empresa por ser "otro ejemplo más de una startup de éxito" en España. "El Gobierno va a acompañar a esta empresa como a muchas otras para que crezcan y sigan aportando generación de riqueza, empleos y un valor añadido impagable", ha expresado el ministro.

FABRICA Y OPERA CONSTELACIONES DE SATÉLITES

Fundada en 2020 en Madrid, Fossa Systems diseña, fabrica y opera constelaciones de satélites para conectividad IoT directa, con soluciones integrales de gestión remota de activos industriales ubicados fuera de la cobertura móvil, claves en sectores como energía, logística, infraestructura crítica y defensa.

Su red permite a dispositivos conectados comunicarse directamente a través de satélites en órbita baja, sin necesidad de infraestructuras terrestres ni hardware propietario. La compañía ya dispone de 50 empleados entre España y Portugal y ha lanzado 26 satélites desde su fundación, el último este martes 7 de julio, que ya ha establecido conexión con tierra y se encuentra completamente operativo.

La compañía fue seleccionada en diciembre de 2025 por la OTAN para participar en el programa DIANA de aceleración de innovación en defensa junto con otras startups internacionales.

El pasado mes de junio, la SETT formalizó una inversión en Fossa Systems de 1,5 millones de euros, que se enmarca en la estrategia del Gobierno de España para reforzar la soberanía tecnológica en sectores clave como las soluciones para satélites de órbita baja, fundamentales para las telecomunicaciones, la industria, la seguridad y el sector espacial.