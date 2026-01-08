PACMA alerta que el "desvío" de policías a Cataluña por la PPA podría generar un "déficit de seguridad" en otras zonas

Archivo - Helicóptero de la Guardia Civil durante la presentación del plan 'operación verano 2025' en áreas recreativas de la Comunidad de Madrid, a 19 de junio de 2025, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha alertado que el amplio despliegue de cuerpos policiales y de emergencia destinado a la gestión de la peste porcina africana (PPA) en Cataluña podría estar generando un "déficit de seguridad" en otras zonas, dado que estos efectivos no podrían estar ocupándose de sus funciones habituales de protección de la población civil.

A su vez, también ha señalado que esta situación afecta de forma negativa a la protección de animales, especialmente en casos de maltrato, abandono o delitos ambientales que requieren intervención de las fuerzas de seguridad.

Por ello, el partido animalista ha presentado una solicitud de acceso a la información pública ante los departamentos competentes de la Generalitat de Cataluña para conocer el número exacto de agentes movilizados, desglosados por cuerpos y por días, así como las previsiones para los próximos meses. "La gestión de una crisis sanitaria animal no puede justificar un desequilibrio prolongado en la atención a la población civil ni el abandono de otras obligaciones públicas esenciales", ha indicado.

Al margen de esto, PACMA ha recordado que la crisis sanitaria animal "no puede abordarse mediante la eliminación indiscriminada de fauna silvestre" y ha defendido que la gestión de la enfermedad debe centrarse en medidas de prevención y control, así como en la vigilancia epidemiológica. A su juicio, así se evitaría convertir a la fauna silvestre en "chivo expiatorio de un problema derivado de un modelo de producción intensiva".