PACMA llama a la ciudadanía a manifestarse el 19 de septiembre en Madrid por el fin de la tauromaquia. - PACMA

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista (PACMA) ha convocado una nueva edición de la manifestación antitaurina 'Misión Abolición', que tendrá lugar el sábado 19 de septiembre a las 17.30 horas en la Puerta del Sol de Madrid, según ha informado este miércoles la formación.

De esta forma, PACMA hace un llamamiento a la ciudadanía, a los colectivos de protección animal y a las organizaciones sociales para exigir la abolición de las corridas de toros y del resto de festejos taurinos.

Con este acto, quiere volver a realizar un recorrido por las calles de la capital para denunciar el sufrimiento causado a los animales, el apoyo institucional que continúa recibiendo la tauromaquia y el empleo de recursos públicos para sostener unos espectáculos que PACMA considera "incompatibles" con la sociedad moderna.

También formarán parte de la convocatoria representantes políticos holandeses, entre ellos la eurodiputada Anja Hazekamp, del Partido por los Animales de los Países Bajos, integrante del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.