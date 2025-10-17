PACMA pide al Gobierno reformar el Código Penal para que los delitos de maltrato animal tengan penas de hasta diez años

Archivo - El presidente de Pacma, Javier Luna, realiza declaraciones a los medios en la manifestación contra la exclusión de los perros de caza de la ley de protección animal, a 8 de enero de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha exigido al Gobierno reformar "urgentemente" el Código Penal para aumentar las penas de prisión por maltrato animal, pasando del máximo actual de dos años a un tope de diez años en los casos más graves. Además, reitera su compromiso de impulsar estas reformas de manera prioritaria en el Congreso y reclama al Ministerio de Justici que acometa este cambio legislativo "que ponga a España al nivel de protección animal de otros países europeos".

"Necesitamos medidas reales. Que quienes matan o torturan a los animales sepan que van a pisar la cárcel y que se les inhabilitará de por vida para tener cualquier animal o trabajar con ellos. Solo endureciendo las penas podremos empezar a proteger realmente a los animales", ha señalado el presidente de la formación, Javier Luna.

Así se ha expresado PACMA en referencia a un caso ocurrido el pasado mes de agosto, cuando la Guardia Civil encontró 32 perros muertos por inanición en una finca de Azuaga (Badajoz), cuyo propietario ha sido investigado como autor de un presunto delito de abandono animal. Los animales estaban abandonados desde el pasado mes de junio, algunos de ellos sueltos, otros atados con cadenas o en el interior de "boxes".

Todos se encontraban en "condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida", que llegaron a causarles la muerte por inanición. En este sentido, PACMA denuncia que bajo la legislación actual es "muy probable" que el responsable no ingrese en prisión, ya que el delito de maltrato animal nunca supera los dos años.

"Es inaceptable que alguien pueda cometer una barbaridad así y 'se vaya de rositas' porque la ley lo permite. Esto no es justicia; es una burla a las víctimas y un mensaje claro a los maltratadores: matar animales sale prácticamente gratis", ha lamentado Luna.