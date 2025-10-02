PACMA se reúne con SEPRONA y UPOMA para pedir más inspecciones a las rehalas de perros de caza. - PACMA

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha pedido en una reunión este jueves al SEPRONA y la Unidad de Protección Medioambiental (UPOMA) un aumento en el número de inspecciones a las rehalas "para compensar la actual situación de desprotección en la que se encuentran estos animales tras ser excluidos de la Ley de Bienestar Animal".

A su vez, han reclamado un incremento de los recursos destinados a estos fines para garantizar que las inspecciones y actuaciones sean efectivas. En líneas generales, los animalistas han destacado la "buena predisposición" del SEPRONA, aunque han insistido en que la situación requiere de medidas "urgentes y contundentes para proteger a los perros explotados por la actividad cinegética".

A la reunión ha asistido el presidente nacional del Partido Animalista PACMA, Javier Luna; la asesora jurídica de la formación política, Eva Ramos; el general de división y jefe del SEPRONA, Carlos Sarrión, y representantes de la Unidad de Protección Medioambiental (UPOMA).