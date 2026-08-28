Padres y jóvenes de Ceuta auguran absentismo escolar y traslados en coche en el arranque del curso: "No hay confianza"

Archivo - Una niña a hombros de su padre el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La FAMPA Cuatro Culturas, el Consejo de la Juventud y del Movimiento de Estudiantes augurán que habrá alumnos que no acudan a clase en Ceuta, cuyo curso escolar empieza el próximo 8 de septiembre, así como otros que sean traslados en coche por falta de confianza ante la situación que se vive en la Ciudad Autónoma tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.

Además, han manifestado su desconfianza con respecto a las medidas avanzadas por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, que en sendas reuniones con la comunidad educativa ceutí ha señalado que habrá un refuerzo de la presencia policial para garantizar la seguridad tanto en el transporte escolar como en el acceso a los centros educativos.

Sebastián, miembro de la Junta Directiva de la FAMPA Cuatro Culturas, ha señalado que ve el inicio del curso escolar "con mucha incertidumbre" y ha apuntado a que las familias "tienen miedo" por mucho que el secretario de Estado les haya transmitido que "confíen" en el Ministerio. "La sociedad no confía en las instituciones. No hay una confianza porque llevamos más de un mes y esto sigue igual. No ha cambiado nada", ha lamentado en declaraciones a Europa Press.

El representante de la FAMPA Cuatro Culturas ha incidido en que la sensación de los ciudadanos ceutíes es de "un abandono total, con un presidente del Gobierno que se va de vacaciones cuando invaden su país".

Aunque considera que las medidas anunciadas son "coherentes" ("son las que recogimos en un borrador y se mandamos a la Dirección Provincial de Educación"), también cuestiona que se hable de una situación "normal" cuando se han producido "20 violaciones" y en los centros de salud "no se puede ni entrar de cómo están", ha denunciado entre otras cosas.

"¿Usted cree que es normal, que en pleno siglo XXI, los niños vayan por la calle y que la puerta de su colegio haya un vehículo militar o de la policía, en las paradas de autobuses, en el Mercadona. Y me dicen, no, pero claro, ahí nosotros no podemos hacer nada. Digo, es que nosotros pedimos normalidad, que esta gente sea expulsada de aquí. Entonces, las familias tienen miedo", ha denunciado.

Por ello, ha avanzado que hay "muchos" padres que no van a llevar a sus hijos al colegio durante las primeras semanas de clase y que hay familias que se están planteando firmar autorizaciones para que sus hijos no vayan al centro educativo. Además, hay otros que utilizarán sus coches particulares para llevarles y traerles del colegio. "Los padres no se fían, no van a dejar que los niños vayan solos y vuelvan solos, aunque tengan 12 o 13 años", ha indicado.

"QUE LOS JÓVENES ACUDAN, PERO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE"

Por su parte, el presidente del Consejo de la Juventud y del Movimiento de Estudiantes, Adil Hamed Cañibano, ha confesado que "no suele creer a las administraciones". Como ejemplo, ha apuntado a que en el momento de hablar con Europa Press se encontraba esperando que saliese en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la retirada de los polideportivos de Ceuta como centros de acogida.

Si no sale, se reserva la posibilidad de tomar medidas. Preguntado al respecto, señala que si se convoca una manifestación, esta tiene que estar "muy controlada", donde no se "implemente la violencia" porque no quiere "generar más polémica". "Por el mero hecho de lo que ha estado pasando en estos días aquí atrás, ahora van a aprovechar cualquier tipo de situación para sacar las cosas de contexto", ha lamentado.

En lo que respecta a las medidas propuestas, considera que son "insuficientes" ya que los jóvenes ceutíes necesitan volver a una normalidad "completa". "Lo que querríamos sería una devolución, pero como tal no puede ser porque supuestamente se tiene que seguir la ley", ha incidido.

No sabe precisar si el posible absentismo de los menores se va a concentrar en los primeros días o en los primeros "meses". Aún así, ha recalcado que él es "fiel creyente" de que los jóvenes acudan a clase, pero que lo hayan "de la mejor manera posible". "Hay gente que este año también vuelven a entrar en la universidad, es su último año en segundo bachiller. Necesitamos que nuestros jóvenes acudan, pero de la mejor forma posible", ha subrayado.

De la Rosa explicó este jueves a directores escolares, asociaciones de padres y madres de alumnos y de jóvenes de Ceuta el plan de refuerzo ligado al inicio del curso 2026-2027 en la ciudad autónoma acordado en la Junta Local de Seguridad celebrada el miércoles. En concreto, les expuso que en la Junta Local de Seguridad se estableció el plan de seguridad que va a garantizar a las familias que sus hijos e hijas van a ir a los centros de forma segura.

Además, señaló que los equipos directivos están supervisando también esa ordenación de los centros. Según asegruó, Educación ha propuesto que haya acompañamiento policial en las diferentes rutas escolares, y, de igual forma, que los agentes estén presentes en las entradas y salidas de los alumnos a los centros escolares. Asimismo, pedirá un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones de los centros escolares durante las tardes y las noches para que no entre personal no autorizado en esos edificios.

Esta presencia uniformada en torno a los centros participarán agentes de la Policía Local, de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y hasta de Protección Civil. Este viernes está prevista una reunión técnica en la que se establecerán los efectivos concretos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se desplegarán.

"La cooperación de los cuerpos y fuerzas de seguridad es magnífica y estamos todos comprometidos con que el curso escolar comience adecuadamente el día 8", apuntó.

Por otro lado, el secretario de Estado hizo hincapié en que los centros están ya "preparados, limpios y reparados" para el arranque del curso, que se inicia con la reincorporación del profesorado el día 1 y de los alumnos el día 8. "La actividad educativa no se va a ver interrumpida", aseguró.

Además, en los encuentros mantenidos este jueves apuntó que el Ministerio va a implementar en los centros "un plan de intervención para que el alumnado que más puede estar sufriendo esta situación pueda integrarla, pueda digerirla y minimizar su efecto psicológico". "Cuidaremos del aspecto emocional del alumnado, de su salud emocional y de su correcta convivencia en los centros educativos", añadió.