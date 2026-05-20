Paloma Cervilla y Héctor Esteban recogen sus Premios Luis Carandell reivindicando el periodismo local y "de provincias"

La Reina Letizia entrega el Premio "Luis Carandell" de Periodismo Parlamentario en la categoría de “Parlamentarismo” a Paloma Cervilla del diario “The Objetive”, en el Palacio del Senado, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Paloma Cervilla (The Objective), en la categoría Parlamentarismo, y Héctor Esteban ('Las Provincias', en la categoría Territorialidad, han recogido este miércoles en el Senado los galardones de la XV edición de los Premios 'Luis Carandell' de periodismo parlamentario, de manos de la Reina Letizia.

El jefe de Información de 'Las Provincias' ha iniciado su discurso mostrando su "orgullo" por ser un periodista "periférico, defensor a ultranza del periodismo local, la mejor escuela". "Como decía Carandell, hay dos tipos de periodismo: el apostólico y el de contar las cosas. El mío es el segundo", ha afirmado.

Héctor Esteban ha afirmado recibir este recontamiento "por la dana" del 24 de octubre de 2024, que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, así como a zonas de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. Ese día, según ha recordado, su mujer y sus hijos permanecieron en casa, mientras él se marchó al periódico.

"Las ganas de relatar nos hacen incontrolables e insoportables, incluso incomprendidos, porque tu propia familia no entiende un orden de prioridades que no atiende a ninguna lógica", ha manifestado el periodista, que tardó "48 horas" en volver a ver a su familia en medio de la "desesperación, caos, incertidumbre".

Esteban ha destacado que 'Las provincias' adelantó el primer fallecido, "el primero de 230". "Nos sentimos desbordados, desolados y perdidos", ha indicado, para después añadir que el galardón es "colectivo, el de todos los periodistas, los de 'Las Provincias', los de todos los medios valencianos y del resto de España, que sin descanso" dieron "letra, voz e imagen a las víctimas del barro".

LA DANA "PUSO EN VALOR EL PERIODISMO"

Asimismo, Héctor Esteban ha declarado que los medios de comunicación "siempre" fueron "por delante del auxilio institucional" y que la dana "puso en valor el periodismo con jornadas interminables, donde había que tragarse el llanto para que la templanza permitiera llevar en una mano el bolígrafo y en la otra una pala para quitar barro". "Somos periodistas, no vivimos ni escribimos de Madrid pero estamos curtidos en las mil batallas de la periferia", ha remarcado.

En 'Las Provincias' --como ha destacado su jefe de Información-- fueron "los primeros en advertir de que el ES-Alert había llegado tarde" el día de la catástrofe, de la misma manera que contaron que, "durante varios días", no fue a ayudar "nadie".

"Aprendamos del error, aparquemos las diferencias políticas porque es necesaria la altura de miras. Les aseguro una cosa, no hay nada más gratificante en la vida que ayudar a quien lo necesita. Háganlo. Esto no puede volver a pasar. Los ciudadanos se lo agradecerán", ha concluido.

Por su parte, Paloma Cervilla ha dicho que ella cree en el periodismo "de la calle", en el que creció y ha marcado su vida, "el que está en los sitios, el que pone la mirada, el de las largas o pequeñas esperas, el que habla con la gente, el que vive la información en primera persona para poder contarla".

"Creo en el periodismo de la experiencia, de los veteranos, cuyas agendas son un tesoro para los medios de comunicación, imprescindibles para poner la templanza y el sosiego en un instante en el que la información circula de una manera trepidante. Creo en el periodismo que respeta y que merece ser respetado", ha relatado Cervilla.

La periodista ha manifestado que si tiene que escoger entre ser leída o respetada se queda "con el respeto". "Un periodista no es más por los 'likes' en redes sociales, sino por el respeto que tienen los demás sobre el contenido de sus informaciones", ha puntualizado.

PERIODISMO "VALIENTE" QUE RESPETA LA VERDAD

"Creo en un oficio, el de periodista, cuyo principio fundamental es el respeto a la verdad, que es valiente para denunciar los excesos, que es comprometido con la sociedad a la que sirve y responsable con su país", ha declarado.

En el discurso de apertura, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha recordado a los periodistas recientemente fallecidos a Fernando Ónega, Raúl del Pozo, Diego Carcedo y Soledad Gallego Díaz. "Tres maestros y una maestra que han dejado un enorme vacío en el periodismo actual que será muy difícil de cubrir", ha asegurado.

Rollán ha afirmado que hoy el periodismo se enfrenta a "grandes y enormes desafíos". "Me atrevo a decir que se encuentra ante uno de los mayores procesos de cambio y transformación de los últimos años", ha comentado.

Según el presidente de la Cámara Alta, la implantación cada vez mayor del algoritmo, el peso creciente de la inteligencia artificial y la expansión de las 'fake news' "obligan a los profesionales a hacer un esfuerzo cada vez mayor para poder publicar informaciones veraces, contrastadas y fiables".

"EL BUEN PERIODISMO SIEMPRE" PREVALECE

"Estoy convencido de que el periodismo será capaz de superar, una vez más, este nuevo reto como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. El buen periodismo siempre termina prevaleciendo frente a la manipulación, la mentira, el ruido y la desinformación", ha declarado.

También ha reivindicado una prensa libre e independiente que "informe en libertad y en el que no se someta a ningún tipo de presión por parte del poder, provenga de donde provenga" y ha solicitado "el máximo respeto a todos y cada uno de los profesionales de la información para que puedan ejercer libremente su trabajo sin estar expuesto a ningún tipo de señalamiento".

"Con todo ello, defenderemos la libertad de expresión y también la libertad de prensa, pero también estaremos defendiendo la democracia y el conjunto de derechos y libertades de las que hoy todos disfrutamos", ha concluido el presidente.