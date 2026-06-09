El Papa abandona Madrid rumbo a Barcelona tras movilizar en 4 días a millones de personas en una quincena de actos

1094495.1.260.149.20260609115320 El Papa León XIV se despide de Madrid y vuela hacia Barcelona, desde el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El avión Iberia Airbus A-320 en el que viaja el Papa León XIV ha despegado este martes 9 de junio, con más de media hora de retraso respecto al horario previsto, hacia las 11.52 horas, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Barcelona, tras cuatro días en la capital de España en los que ha movilizado a millones de personas en una quincena de actos.

El Pontífice ha llegado al aeropuerto tras participar en su último acto en la capital de España, un encuentro con los voluntarios de la visita en el Pabellón 3 de Ifema donde ha pronunciado su último discurso en Madrid. Su llegada a El Prat de Barcelona estaba prevista a las 12.25 horas.

En el Pabellón de Estado del aeropuerto madrileño han despedido al Pontífice la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha mantenido un encuentro privado con León XIV; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; o la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, en un acto institucional que ha sido más sencillo y breve que el de su llegada a la capital el pasado sábado, en el que recibieron al Papa los Reyes Felipe VI y Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.

El Papa ha llegado al Pabellón de Estado acompañado por la presidenta madrileña, así como por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, quienes han caminado con él por la alfombra roja que finalizaba en las escaleras para subir al avión y que ha estado custodiada por una decena militares de la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire.

León XIV se ha despedido de los madrileños con un saludo alzando ambas manos, primero la derecha y luego la izquierda, justo antes de subirse al avión que le lleva a la Ciudad Condal.

El comandante de Iberia que pilotará el avión del Papa de Madrid a Barcelona, Pablo Martínez Núñez, ha revelado que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, pasará cerca de la basílica de la Sagrada Familia antes de aterrizar en el aeropuerto internacional 'Josep Tarradellas' Barcelona/El Prat para que el Pontífice pueda tener "una vista especial" del templo.

"Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial de ella", ha explicado el comandante Pablo Martínez Núñez, este martes, durante una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Ya en Barcelona está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía.

Posteriormente, a las 20.00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys', donde realizará un discurso.

La primera etapa del viaje apostólico del Papa León XIV por España, que ha concluido este martes en Madrid, ha dejado discursos que pasaran a la historia, como el pronunciado en el Congreso de los Diputados, el primero de un pontífice en la Cámara Baja, en el que ha hecho un llamamiento al diálogo, al cuestionar la "descalificación permanente", en línea con su intervención en el Palacio Real el primer día de su viaje, cuando ante los Reyes pidió dejar de lado la polarización y la división apostando por el encuentro.

Asimismo, ha pedido que la religiosidad histórica de España no sea un "museo del pasado" sino una "escuela de fe", además de reivindicar la huella de fe en Europa y dar un mensaje claro a los jóvenes para ser "protagonistas del cambio" y "chispa de una humanidad nueva".