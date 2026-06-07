El Papa abandona la Nunciatura hacia el acto en el Movistar Arena: "ino, ino, ino, el Papa es agustino"

El Papa León XIV sale de la sede de la Nunciatura Apostólica, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha llegado a la Nunciatura Apostólica en Madrid alrededor de las 14:17 horas, recibido entre aplausos y vítores de cerca de 600 person - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha abandonado sobre las 17.30 horas la Nunciatura Apostólica de Madrid en dirección al Movistar Arena, donde tendrá lugar el encuentro 'Tejer redes'.

Cientos de fieles han esperando al Pontífice a las puertas de la que está siendo su residencia en Madrid al canto de "ino, ino, ino, el Papa es Agustino".

Cuando León XIV ha salido, en vehículo cerrado y con la ventanilla bajada saludando a los fieles, niños de la Pequeña Guardia Suiza Pontificia han recorrido las inmediaciones, recibiendo vítores y aplausos de las familias, mayores y jóvenes presentes.