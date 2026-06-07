León XIV regresa a la Nunciatura tras reunir a más de un millón de fieles en Cibeles: "Que salude, que salude"

León XIV regresa a la Nunciatura tras la misa de Cibeles, en Madrid a 7 de junio de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha regresado a la Nunciatura Apostólica de Madrid alrededor de las 12.50 horas en coche oficial, en el que iba con la ventanilla bajada, tras la celebración de la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, presidida por el Papa, y posterior procesión del Corpus Christi en las calles aledañas, un evento que ha reunido a más de 1,2 millones de personas, según la organización.

A su llegada, el pontífice ha saludado a los cientos de personas que le esperaban en la calle que hay justo enfrente, apostados desde las 12.00 horas. Nada más verle, se han sucedido varios de los lemas de esta visita: "Papa León, te queremos un montón", "¡Viva el Papa!" o "¡Esta es la juventud del Papa!". Otros le han pedido, cuando ya había entrado, que saliese a saludar de nuevo: "Que salude, que salude".

Entre los fieles, se encontraban muchas familias, que portaban banderas de España o del Vaticano. Tampoco han faltado sombreros, gorras, gafas de sol o abanicos para soportar los 30º C que marcaban este domingo los termómetros. Algunos incluso han traído sillas de playa o camping para sobrellevar la espera mientras en los altavoces sonaban canciones de Hakuna.

"¡PAPA LEÓN, TE QUEREMOS UN MONTÓN!"

Frente de la Nunciatura, los feligreses han colocado carteles con mensajes de 'Madrid con el Papa' y 'Alzad la mirada'. Tras la entrada del pontífice, varios se han quedado minutos después cantando "¡Se nota, se siente! El Papa está presente".

Entre ellos se encuentra Lucía (38) y su hermano Carlos (43), que han acudido con los hijas pequeñas del segundo. Aunque ayer ya vieron al Pontífice en la Vigilia, según han explicado a Europa Press, han podido repetir el encuentro para indicar que ahora irá a comer -Lucía vive a dos calles de la Nunciatura- pero volverán por la tarde para volver a verle salir.

Por otro lado, los asistentes ha expresado sus discrepancias de opinión sobre la visita a la Nunciatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para este lunes por la mañana. "Pensaba venir con tomates para recibir a Sánchez, ya me dirás qué pinta aquí", ha comentado una de las presentes. "Hombre señora, es el presidente del Gobierno de España", ha respondido otro de los hombres que esperaba.