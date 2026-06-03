El Papa advierte sobre la "fragmentación del conocimiento" en la era de la inteligencia artificial

27 May 2026, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV leads the Wednesday General Audience in St. Peter's Square at the Vatican. Photo: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/dpa - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha alertado sobre los riesgos de la "fragmentación del conocimiento" en un contexto marcado por la inteligencia artificial, durante una audiencia con representantes de la Association of Catholic Colleges and Universities de Estados Unidos.

Según recoge 'Vatican News', el Pontífice ha centrado su atención en el ámbito de la educación y ha advertido sobre la creciente "fragmentación del conocimiento", que ha vinculado con las reflexiones contenidas en su primera encíclica, 'Magnifica humanitas', donde advierte sobre el riesgo de adquirir competencias técnicas sin desarrollar una visión global capaz de conectar el saber con el sentido de la existencia humana.

Igualmente, ha señalado que, aunque no faltan personas altamente competentes en ámbitos específicos, muchas de ellas "tienen dificultades para dar una orientación a su propia vida" y para mantener un "horizonte de sentido".

Según el Papa, la educación católica tiene la responsabilidad de ayudar a los jóvenes a "aprender a buscar y amar la verdad, a preguntarse por el sentido de la vida y la dignidad de cada persona". En esta línea, ha insistido en que las instituciones educativas deben fomentar el pensamiento crítico y el compromiso personal con la búsqueda de la verdad.

"Debemos estar dispuestos a invertir generosamente en la educación de las nuevas generaciones. Es esencial que los jóvenes aprendan a relacionarse de manera positiva con las nuevas tecnologías, desarrollando al mismo tiempo los dones y capacidades que Dios les ha concedido para razonar, pensar críticamente y confiar el conocimiento a la memoria, preparándolos así para contribuir de forma responsable a la construcción del mundo del futuro", ha apuntado.

Por otro lado, en la audiencia general celebrada este miércoles 3 de junio, el Papa ha dedicado su tercera catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium a profundizar en el significado del rito, los signos y los símbolos dentro de la liturgia.

"A través del rito sagrado somos formados para escuchar la Palabra de Dios, dar gracias y adorar, compartir fraternalmente y vivir la comunión eclesial. Descubrimos que somos una asamblea de muchos rostros, reunida por una misma fe", ha asegurado.

A su juicio, es necesario dejarse "educar por los ritos de la liturgia". Para el Pontífice, resulta indispensable cuidar "con delicadeza y sin arbitrariedades la belleza" de las celebraciones y comprometerse en una auténtica mistagogía.

PIDE CORAZONES "MÁS PACIENTES, GENEROSOS Y COMPASIVOS"

Del mismo modo, en su saludo al final de la Audiencia General, ha llamado a transformar los corazones, "haciéndolos más pacientes, generosos y compasivos", con motivo de la celebración de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

"Queridos hermanos y hermanas, en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, acerquémonos a la fuente de la misericordia y la ternura de Dios, para que el Resucitado transforme nuestros corazones, haciéndolos más pacientes, generosos y compasivos", ha subrayado.

También ha dirigido sus pensamientos a los sacerdotes y religiosos de Oriente Medio para "las esperanzas de sus respectivos países".