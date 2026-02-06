El Papa alienta a todas las naciones a respetar la "tregua olímpica" en los Juegos de Invierno

El Papa León XIV. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha alentado a todas las naciones a respetar la "tregua olímpica" con motivo de la celebración de los XXV Juegos Olímpicos Invernales, que se realizarán entre Milán y Cortina d'Ampezzo del 6 al 22 de febrero, y de los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno, que tendrán lugar en las mismas localidades, del 6 al 15 de marzo.

"Acertadamente, la Tregua olímpica ha sido propuesta de nuevo en tiempos recientes por el Comité Olímpico Internacional y la Asamblea General de las Naciones Unidas. En un mundo sediento de paz, necesitamos instrumentos que pongan 'fin a la prepotencia, a la exhibición de la fuerza y al desinterés por el derecho'. Aliento vivamente a todas las naciones, con ocasión de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos invernales, a redescubrir y respetar este instrumento de esperanza que es la Tregua olímpica, símbolo y profecía de un mundo reconciliado", pide el Pontífice en un mensaje publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Según recuerda el Papa, la Tregua olímpica, en la antigua Grecia era un acuerdo dirigido a suspender las hostilidades antes, durante y después de los Juegos Olímpicos, para que los atletas y los espectadores pudieran viajar libremente y las competiciones pudieran realizarse sin interrupciones.

"La institución de la Tregua surge de la convicción de que la participación en competiciones reglamentadas (agones) constituye un camino individual y colectivo hacia la virtud y la excelencia (arete). Cuando el deporte se practica en este espíritu y en estas condiciones, se promueve la maduración de la cohesión comunitaria y del bien común", ha subrayado.

Si bien, ha precisado que "la guerra, por el contrario, nace de la radicalización del desacuerdo y del rechazo de cooperar los unos con los otros" por lo que "el adversario es entonces considerado como un enemigo mortal, a quien hay que aislar y, si es posible, eliminar".

"Las trágicas evidencias de esta cultura de muerte están ante nuestros ojos --vidas truncadas, sueños destrozados, traumas de los supervivientes, ciudades destruidas-- como si la convivencia humana se redujera superficialmente al escenario de un videojuego. Pero esto no debe hacernos olvidar nunca que la agresividad, la violencia y la guerra son siempre 'una derrota de la humanidad'", ha advertido el Papa.

Además, ha ensalzado el ejercicio del deporte como "una actividad común, abierta a todos y saludable para el cuerpo y para el espíritu, hasta el grado de constituir una expresión universal de lo humano".