El Papa califica de "inadmisible" la pena de muerte tras el anuncio de una ejecución pública en Estados Unidos

08 October 2026, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV celebrates a mass in St. Peter's Basilica, for the annual opening of the academic year at pontifical universities. - -/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha calificado de "inadmisible" la pena de muerte en un mensaje publicado este sábado en su cuenta oficial de X, con motivo de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte.

Así se ha expresado un día después de que el cardenal Pietro Parolin y el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos criticaran la ejecución pública prevista en ese país de Nidal Hassan, según ha informado Vatican News.

"La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona", ha escrito el Pontífice. Ha añadido que el bien común y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse "sin recurrir a la pena capital" y que "ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse".

Hassan fue condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 en Fort Hood en noviembre de 2009, y un tribunal militar lo condenó a muerte en 2013. El Pentágono anunció el jueves que su ejecución por fusilamiento está prevista para el 3 de diciembre de 2026, aunque nuevos procedimientos legales podrían retrasarla.

Por su parte, Parolin ha afirmó el viernes que los planes de retransmitir la ejecución en directo son inaceptables. "Es verdaderamente incomprensible que alguien quiera recurrir a este método en los tiempos que vivimos", señaló.

"No sé con qué propósito. Sin duda, es inaceptable convertir la muerte en un espectáculo. Por muy culpable que sea la persona, hay otras formas", afirmó Parolin, que reiteró que la pena de muerte "es incompatible con la dignidad humana y no sirve como medida disuasoria".

Más temprano ese mismo viernes, el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el arzobispo Paul Coakley, expresó su "conmoción y gran pesar" e instó a que se reconsiderara la decisión.

"De ninguna manera pueden justificarse las acciones de Hassan, pero esta decisión supone una promoción bárbara de una cultura de la muerte y debe reconsiderarse", declaró Coakley a Vatican News, al tiempo que advirtió de que una ejecución pública socavaría el tejido moral Estados Unidos y afirmó que reza para que "los estadounidenses elijan siempre la vida".