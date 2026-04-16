El Papa condena a quienes "arrastran" lo santo hacia "lo más sucio y tenebroso" tras la escalada dialéctica con Trump

El Papa en una misa en la basilica de St. Augustine en Annaba, Argelia. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha condenado a quienes "doblegan" el "nombre de Dios" a sus propios intereses militares, económicos y políticos, y ha denunciado que estas personas "arrastran" lo que es "santo" hacia lo "más sucio y tenebroso".

"¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso!", subraya en un mensaje difundido este jueves en su cuenta de la red social 'X'.

La publicación se produce después de que este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a arremeter contra el Papa por sus críticas a la guerra, ironizando con que alguien debería decirle que "Irán ha matado a al menos 42.000 manifestantes inocentes", cifra que no ha sido confirmada por ninguna autoridad ni organización hasta la fecha.

Por su parte, el máximo responsable de la Iglesia católica dijo en otro tuit que el corazón de Dios "no está con los malvados, los arrogantes ni los soberbios" sino "con los pequeños y los humildes".

Este cruce de mensajes se produce en el marco de la escalada dialéctica emprendida por el presidente de EEUU esta misma semana al calificar al Pontífice de "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior".

Asimismo, Trump difundió en la red Truth Social dos imágenes generadas con Inteligencia Artificial: en la primera de ellas, se representaba a sí mismo como Cristo curando a un enfermo y en la segunda aparece siendo abrazado por Jesús.