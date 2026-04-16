Trump insiste en que "no tiene nada en contra del Papa": "Puedo estar en desacuerdo, tengo derecho"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Salwan Georges - Pool via CN

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "tiene que hacer lo correcto" y que "no tiene nada en contra del Papa" en el marco de la crisis abierta con el máximo líder de la Iglesia Católica a propósito de Irán. "Puedo estar en desacuerdo con el Papa. Tengo derecho a estarlo", ha expresado.

"El Papa puede decir lo que quiera y yo quiero que diga lo que quiera, pero puedo estar en desacuerdo. Creo que Irán no puede tener un arma nuclear. Si la tuviera, el mundo entero estaría en peligro. Oriente Próximo quedaría devastado y el mundo entero estaría en peligro", ha señalado en declaraciones a la prensa.

El Papa León XIV ha advertido este mismo jueves desde Camerún a los fieles cristianos de que hay quienes "doblegan" el "nombre de Dios" a sus propios intereses militares, económicos y políticos, y ha denunciado que estas personas arrastran" lo que es "santo" hacia lo "más sucio y tenebroso".

El cruce de declaraciones se produce en el marco de la escalada dialéctica emprendida por el mandatario al calificar al Pontífice de "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", insistiendo en que alguien debería decirle que "Irán ha matado a al menos 42.000 manifestantes inocentes", cifra que no ha sido confirmada por ninguna autoridad ni organización humanitaria.

Trump difundió recientemente en sus redes sociales dos imágenes generadas con Inteligencia Artificial: en la primera de ellas, se representaba a sí mismo como Cristo curando a un enfermo y en la segunda aparecía siendo abrazado por Jesús.