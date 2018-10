El Papa condena a quienes desprecian y humillan a las empleadas del hogar: "¿Es una persona o un animal?"

Publicado 16/02/2018 14:36:30 CET

ROMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha condenado a los que desprecian y humillan a las empleadas domésticas ya sea porque no les pagan un sueldo justo o porque no les dan los días libres que les corresponden al tiempo que ha advertido de que esta actitud no es coherente con el cristianismo. "¿Es una persona o un animal la que te ayuda en casa?", ha preguntado.

"Pienso en tantas empleadas del hogar que ganan el pan con su trabajo: humilladas, despreciadas", ha señalado el pontífice durante la homilía de la misa que ha celebrado esta mañana en su residencia, la Casa Santa Marta.

Francisco ha comenzado recordando que cuando era niño vio en la casa de un amigo suyo cómo la madre de éste abofeteaba a la mujer que le ayudaba a con las tareas domésticas del hogar. "No he olvidado eso", ha sentenciado. Y ha inquirido a los fieles: "(Alguien puede decir) No padre, yo nunca les he abofeteado. ¿Pero cómo la tratas (a tu empleada doméstica)? ¿Le pagas lo justo, le das las vacaciones pertinentes, es una persona o un animal la que te ayuda en casa?".

Por ello, el pontífice ha reclamado una reflexión sobre el comportamiento que cada uno tiene con estas personas en casas e instituciones donde trabajan a diario. "No se puede por un lado hablar con Dios y, por otro, hablar con el diablo", ha concluido.