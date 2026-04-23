El Papa se despide de África y dice llevarse "un tesoro de fe" hecho de testimonios "alegres y dolorosos"

El Papa en la misa de despedida de Malabo. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha concluido este miércoles su gira de diez días por África, en la que ha visitado Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, y ha asegurado que se lleva consigo "un tesoro de fe, esperanza y caridad" hecho de "testimonios alegres y dolorosos".

"Me voy de África llevando conmigo un tesoro inestimable de fe, de esperanza y de caridad; es un tesoro grande: hecho de historias, de rostros, de testimonios, alegres y dolorosos, que enriquecen abundantemente mi vida y mi ministerio como sucesor de Pedro", ha asegurado el Pontífice en su despedida, tras celebrar una misa en el Estadio de Malabo ante 30.000 fieles, según el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Durante la homilía, el Papa ha animado a los guineanos a "continuar con alegría la misión de los primeros discípulos" y a dar "testimonio con sus vidas de la fe que salva".

Asimismo, ante la "cerrazón" de la "tristeza individualista", fruto de un corazón "avaro", y ante "la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada", el Papa ha remarcado que "es precisamente el amor del Señor el que sostiene" el "compromiso, especialmente al servicio de la justicia y de la solidaridad".

"Como en los primeros siglos de la Iglesia, hoy África está llamada a contribuir significativamente a la santidad y al carácter misionero del pueblo cristiano", ha subrayado.

El avión en el que viaja el Papa ha partido a las 12:54 horas (hora local) de este jueves desde el aeropuerto de Malabo con destino a Roma-Fiumicino.