El Papa habla por teléfono con el presidente de Colombia y le reitera su cercanía al país

León XIV - Europa Press/Contacto/Evandro Inetti

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha reiterado este miércoles al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella su cercanía con el país a través de una conversación telefónica que ha tenido lugar esta tarde, según ha informado la Oficina de prensa de la Santa Sede.

Durante la conversación, el Papa ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente seísmo que ha afectado a Colombia, en particular con las familias de los fallecidos, los heridos, los equipos de rescate y al personal humanitario. A continuación, se ha abordado la situación del país y de las regiones afectadas por el terremoto.

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, fundador del movimiento político Defensores de la Patria en 2024, fue vencedor en la segunda vuelta de las elecciones del 21 de Julio de 2026, según informa Vatican News. La toma de posesión tuvo lugar el pasado 7 de agosto, tres días antes del trágico terremoto que afectó a Colombia.