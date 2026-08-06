El Papa invita a los jóvenes, desde Asís, a ser "artífices de paz": "Europa y el mundo entero los busca a ustedes"

El Papa León XIV. - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a los jóvenes a ser "artífices de paz", a alejarse de "la cultura del poder" y a "derribar los muros", durante una misa celebrada este jueves en Asís, donde ha viajado con motivo del 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís.

"Ahora, queridos jóvenes: Hoy, Europa y el mundo entero los buscan a ustedes en busca de nuevos santos. Atrévanse a creer en la palabra del Evangelio, háganse humanos con la libertad de Jesucristo, ¡abracen la pobreza como nuestra hermana! (...) ¡ Vamos! A los márgenes, donde la injusticia y la arrogancia de unos pocos niegan la dignidad y los sueños de muchos", ha subrayado el Pontífice durante su homilía.

Tras recordar las palabras de su predecesor, el Papa Francisco --quien advirtió contra la "tentación de ser cristianos que se mantienen a una distancia prudencial de las heridas del Señor"--, León XIV ha instado a los jóvenes a construir "la civilización del amor", incluso aunque no sean "comprendidos, ni siquiera" por sus "propias familias, como le sucedió a San Francisco".

"Alejarse de la cultura del poder y derribar los muros que separan a las personas no significa traicionar a la familia, la ciudad o la tradición, sino liberarlas de sus ilusiones; de enemigos inventados por el miedo y la ignorancia, de la violencia utilizada para imponer un orden mezquino sobre una realidad que nos supera por completo. Confiar en Dios significa, como Francisco y Clara, redescubrir un mundo lleno de hermanos y hermanas a quienes amar y servir, no explotar ni dominar. No es un mundo que defender, sino uno que abrazar", ha subrayado.

Así, les ha animado a dejarse guiar por "tantos ejemplos de altruismo" e "innumerables artífices de paz" que "incluso hoy, en medio de los escenarios más trágicos de muerte, luchan por la vida". "Unan las mejores fortalezas de su magnífica humanidad -estudio, conocimiento, trabajo, amistad, amor, oración- y sigan viviendo la visión de Francisco de diversas maneras hoy", ha remarcado, haciendo resonar el texto del siglo pasado que se atribuye a San Francisco de Asís: "Señor, hazme un instrumento de tu paz".