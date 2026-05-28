El Papa invita a sumir "nuevos desafíos" para transmitir la fe en "sociedades hipermediáticas y consumistas"

El Papa en el papamóvil. - marco iacobucci / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a asumir "nuevos desafíos" para transmitir la fe en "sociedades hipermediáticas y consumistas" en las que se está generando una "pobreza espiritual" en los jóvenes.

"El clima cultural que impera en las sociedades hipermediáticas y consumistas reduce la capacidad de aprender con paciencia y de recorrer con esfuerzo un camino de búsqueda personal de la verdad, con perseverancia y sentido crítico. Todo mensaje corre el riesgo de ser percibido como una opinión entre tantas otras", ha señalado el Pontífice en su discurso a los participantes en la asamblea plenaria del Dicasterio para la Evangelización.

Según ha precisado, "en algunas regiones del mundo" la transmisión de la fe "se ha interrumpido casi por completo, lo que exige la capacidad de asumir nuevos desafíos".

"Las causas de tal situación son conocidas y múltiples; lo que resulta de ello es, sin embargo, en las generaciones jóvenes, una 'pobreza' espiritual, una carencia de motivaciones y de instrumentos para poder madurar en plena libertad esa adhesión a la fe que da sentido a la vida", ha remarcado.

Según el Pontífice, no se puede "subestimar que, sobre todo en los países de Occidente, la crisis de la fe, junto con otros factores socioculturales, ha dado lugar a una indiferencia religiosa generalizada".

El "peligro", según ha advertido, es que se pierda "la búsqueda del sentido" y que "las grandes cuestiones existenciales quedan sin respuesta", mientras "se extiende una cultura tecnológica que debería satisfacer todas las necesidades".

En este contexto, considera que la transmisión de la fe "pasa necesariamente por el encuentro con personas y comunidades que expresan la alegría de la fe cristiana y la coherencia de un estilo de vida evangélico".

"Ciertamente, no es diluyendo los contenidos y suavizando las exigencias como se puede hacer atractivo el cristianismo, sino dando testimonio con humildad y valentía de 'el camino, la verdad y la vida' que ha convertido y santificado a tantas personas", ha añadido.

Además, ha defendido que nadie puede sustituir a la Iglesia en esta tarea fundamental, llamada a ofrecer "cimientos confiables para el futuro de la humanidad".

Para construirlos, invita a utilizar como brújula la exhortación apostólica Evangelii gaudium de Francisco que, como afirmó en una carta a los cardenales de abril de 2026, representa "un punto de referencia decisivo", ya que "no introduce simplemente nuevos contenidos, sino que vuelve a centrar todo en el kerigma", es decir, en el anuncio evangélico, "como corazón de la identidad cristiana y eclesial".

Además, subraya que "merece gran atención la fuerte demanda de espiritualidad que, sobre todo entre los jóvenes, se abre paso y que se expresó de manera evidente con motivo del Jubileo de los Jóvenes". "La nueva generación no tiene prejuicios hacia el Evangelio; al contrario, muchos, cuando lo redescubren, desean conocerlo mejor, porque perciben que en él se esconde el secreto para ser verdaderamente felices", ha asegurado