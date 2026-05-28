Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica pide al Papa que "condene el apoyo de la Iglesia a la dictadura"

27 May 2026, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV leads the Wednesday General Audience in St. Peter's Square at the Vatican. Photo: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/dpa - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha dirigido un escrito al nuncio apostólico de la Santa Sede, Piero Pioppo, y a todos los obispos y arzobispos españoles en el que reclama que el Papa León XIV "condene", en su próxima visita a España, "el papel de la Iglesia católica como una de los instituciones represivas de la dictadura franquista".

"La visita del Papa León XIV a España es una gran oportunidad para que la iglesia católica pida perdón, muestre algo tan cristiano como el arrepentimiento por el daño que hizo a millones de personas, abra sus archivos en los que puede haber información relevante para conocer ese pasado y deje de utilizar ese discurso victimista en el que esconde su inmensa actividad para reprimir, imponer y controlar la sociedad", se lee en la misiva.

Según indican en la carta, "el apoyo de la iglesia católica a los golpistas de 1936 y la simbiosis que formó esa institución religiosa con las autoridades civiles y militares de la dictadura han supuesto un grave daño para millones de personas".

La ARMH señala que, "durante décadas, la jerarquía católica sólo ha querido recordar una parte de los hechos pero jamás se reivindicado a los hombres y mujeres religiosos que fueron asesinados por el ejército franquista, a las decenas de edificios de la iglesia católica que fueron destruidos por la aviación franquista o a los sacerdotes católicos que los golpistas encarcelaron y condenaron a muerte durante la guerra o el módulo específico en la cárcel de Zamora donde fueron detenidos ilegalmente decenas de sacerdotes católicos".

Además, añade que tampoco "ha hecho mención a la labor del Gobierno republicano por salvar y liberar a sacerdotes católicos que habían sido condenados a muerte o muchos años de cárcel por las fuerzas franquistas" ni "ha condenado jamás esos crímenes ni las enormes violaciones de derechos humanos cuyas consecuencias todavía están sin resolver, como las más de cien mil personas que continúan desaparecidas por la represión franquista".

Además, denuncia que "distintas congregaciones de la iglesia católica maltrataron y torturaron a hombres y mujeres en diferentes instituciones represivas del franquismo: en cárceles de hombres y mujeres, en campos de concentración, en el Patronato de Protección de la Mujer o en el ejercicio inquisitorial de métodos de enseñanza".

El presidente de la ARMH y nieto de un desaparecido por la represión franquista, Emilio Silva, ha indicado que "la Iglesia católica lleva años con una estrategia que consiste en aparecer públicamente como víctima para esconder toda la violencia física y psicológica que ejerció contra millones de personas y especialmente contra las mujeres".

Ahora, según ha precisado, piden algo "que debería exigirle este Gobierno que no solamente no la sanciona sino que le permite tomar decisiones sobre el futuro del Valle de los Caídos".