El Vaticano emite un matasellos por el viaje del Papa León XIV a España

El Papa León XIV. - Europa Press/Contacto/Maria Grazia Picciarella

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Correos y Filatelia de la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano un matasellos para el Viaje Apostólico del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio.

Este matasellos presenta una adaptación del logotipo oficial del Viaje Apostólico con el lema 'Alzad la mirada' (Juan 4, 35). También incluye las inscripciones 'Papa León XIV en España', 'Alzad la mirada (Juan 4, 35)', '06 - 12.06.2026' y 'Poste Vaticane'.

Asimismo, ha emitido otro matasellos por el Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario de Toledo, inspirado en la estatua de la Virgen que se conserva en la Catedral del Sagrario de Toledo. El matasellos se completa con las palabras 'Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario de Toledo', '1926 - 2026' y 'Poste Vaticane 30.05.2026'.