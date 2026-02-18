El Papa León XIV advierte en el Miércoles de Ceniza de "un mundo que arde en llamas"

Archivo - El Papa León XIV. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha señalado este miércoles, en la Misa en la Basílica de Santa Sabina en Roma por el Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, que hoy se puede sentir en las cenizas impuestas "el peso de un mundo que arde en llamas, de ciudades desintegradas por la guerra".

"Hoy podemos reconocer la profecía contenida en estas palabras y sentir en las cenizas que nos imponen el peso de un mundo que arde en llamas, de ciudades enteras desintegradas por la guerra: las cenizas del derecho internacional y la justicia entre los pueblos, las cenizas de ecosistemas enteros y la armonía entre los pueblos, las cenizas del pensamiento crítico y la sabiduría local ancestral, las cenizas de ese sentido de lo sagrado que habita en cada criatura", ha indicado.

Además, ha invitado a "reconocer los pecados", así como a "levantarse y reconstruir". "Reconocer nuestros pecados para convertirnos es ya un presagio y un testimonio de resurrección. Significa, en efecto, no quedarnos entre las cenizas, sino levantarnos y reconstruir", ha insistido.