El Papa en el vuelo de regreso a Roma, tras su viaje a Latinoamérica. - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha descartado "por ahora" la propuesta de ordenar hombres casados para suplir la falta de sacerdotes y ha explicado que es una cuestión que provoca "divisiones" dentro de la Iglesia.

"Creo que, por ahora, basta con esto, porque la cuestión de los hombres casados en el clero es compleja. Como sabemos, también hay quienes plantean otras propuestas. Pero todas estas cuestiones requerirán tiempo y avanzaremos según nos vaya guiando el Señor", ha indicado León XIV, este martes, en la rueda de prensa en el avión de regreso a Roma, tras su viaje a Latinoamérica.

Preguntado por si está considerando la posibilidad de aprobar la ordenación de hombres casados durante su mandato, el Pontífice ha apuntado que esta es una de las soluciones para la falta de sacerdotes pero ha precisado que "no es la única y, en algunas partes de la Iglesia, puede provocar divisiones, porque no todos aceptan esta idea".

Además, ha afirmado que una de sus prioridades es "promover, ante todo, la unidad y la comunión" aunque no ha descartado que "algunas cosas cambien en el futuro". "El Espíritu Santo puede seguir sugiriendo y puede sugerir también a otras personas además de a mí, todos debemos escuchar. El Papa no cambia la doctrina de la Iglesia. Los obispos deben escuchar", ha aseverado.

Por otro lado, el Pontífice se ha referido a su encuentro con víctimas de abusos en la Iglesia como una expresión de su "deseo de estar cerca" de ellas y ha llamado a los obispos y agentes pastorales a "seguir trabajando en la prevención" y a "cumplir con su deber de acompañar a las víctimas y ayudarlas a obtener justicia".

Sobre si están estudiando sanciones canónicas contra el abuso espiritual, el Papa ha señalado que es "un tema muy serio" y que "se está estudiando en el Vaticano" cómo abordarlo canónicamente porque, según ha advertido, "para ejercer la justicia se necesita una codificación o una expresión jurídica de cómo aplicarlo y ese es un concepto aún muy vago".

Preguntado por su encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei, León XIV ha precisado que hablaron de su encíclica sobre la Inteligencia Artificial 'Magnifica Humanitas' y sobre el respeto a la persona, y lo animó "a prestar mayor atención a los más necesitados de la sociedad argentina".

Además, ha contado que abordaron "temas económicos" y "algunas de las dificultades que atraviesa el país desde que asumió el cargo", y ha asegurado que "hubo una especie de entendimiento mutuo, por así decirlo, al reconocer el valor de la vida y el valor de la persona humana en cada etapa de la vida".

En todo caso, el Papa ha señalado que el mensaje que quiere transmitir "no es político" y ha lamentado que "en algunos países, intentan" empujarle "hacia la derecha o hacia la izquierda".

En cuanto a su recuperación de la operación a la que se sometió hace un mes para extraerle un adenocarcinoma en el pulmón, León XIV ha reconocido que no está "al cien por cien" pero sí "bastante bien".

Por otra parte, León XIV ha animado a cambiar el "chip" y superar la "polarización" que "en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada". "Miremos lo que en Argentina se ha vivido durante unos pocos días. ¿Cómo es posible que derecha, izquierda, todos, hemos estado allí en la calle, celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política?", ha ensalzado.