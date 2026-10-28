El Papa León XIV insta a seguir poniendo "la innovación tecnológica al servicio de la dignidad humana"

21 October 2026, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV waves as he arrives for his weekly general audience in St Peter's Square at the Vatican. Photo: -/IPA via ZUMA Press/dpa - -/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido en audiencia este miércoles a directivos de Mercedes-Benz, a quienes ha instado a seguir poniendo "la innovación tecnológica al servicio de la dignidad humana".

Según ha informado Vatican News, el Pontífice les ha trasladado "una cordial bienvenida" al Vaticano con motivo de la muestra 'Un siglo de papamóvil', que conmemora casi cien años de colaboración entre la empresa y la Santa Sede.

"Esta larga relación comenzó en 1930, cuando el Papa Pío XI recibió el primer automóvil Mercedes-Benz, y ha continuado durante los pontificados sucesivos. Por ello, me complace expresar mi gratitud a ustedes y a las numerosas generaciones de diseñadores, ingenieros y trabajadores cuya dedicación y competencia han hecho posible esta larga colaboración", ha señalado el Papa.

Respecto a la muestra, el Pontífice ha destacado que ofrece una oportunidad para "reflexionar sobre los notables avances en la tecnología automotriz", así como "sobre la importancia más profunda de los viajes realizados por los Sucesores de Pedro".

Según León XIV, a lo largo de las décadas, el papamóvil ha pasado de ser "un medio de transporte" a convertirse en "un instrumento de encuentro", que permite al Pontífice "acercarse a los fieles durante las visitas pastorales y las celebraciones públicas".

"De esta manera, su trabajo ha facilitado la misión de la Iglesia de salir al encuentro de las personas y llevar un mensaje de fe, de esperanza y de caridad al mundo", ha trasladado León XIV, quien ha añadido que "esta misma solicitud pastoral también se refleja en el primer papamóvil totalmente eléctrico", entregado a su predecesor, el Papa Francisco, con vistas al Jubileo de la Esperanza del año pasado.

CULTURA Y RELACIÓN CON LA FE

En la Audiencia General, el Papa ha dedicado su catequesis al segundo capítulo de la segunda parte de la Constitución pastoral Gaudium et spes (GS), donde el Concilio afronta el tema de la cultura y de sus relaciones con la fe cristiana.

En este sentido, el Pontífice ha señalado que "alcanzar una síntesis madura y responsable entre la fe y la cultura es, en efecto, una condición necesaria para perseverar en la vocación cristiana".

"La Constitución Gaudium et spes nos recomienda no vivir la fe con un espíritu de contraposición u hostilidad hacia el mundo, la cultura y sus expresiones humanas. Al contrario, nos exhorta con estas palabras: 'Vivan los fieles en muy estrecha unión con los demás hombres de su tiempo y esfuércense por comprender su manera de pensar y de sentir, cuya expresión es la cultura'", ha apuntado.

Ante miles de fieles y peregrinos que se congregaron en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre ha indicado que, "al mismo tiempo, el progreso de la cultura y de los conocimientos plantea interrogantes siempre nuevos y más profundos, que estimulan a los creyentes a dar razón de su fe".

"Por último, en cuanto expresiones de la dimensión espiritual del ser humano, las diversas manifestaciones de la cultura contribuyen a abrir las mentes a las preguntas permanentes sobre el sentido del mundo y de la existencia humana, preparando así el camino para acoger el Evangelio de Jesucristo", ha agregado.

Según el Pontífice, "la fe está llamada, asimismo, a hacerse cultura, es decir, a llegar a la persona en su entorno vital, constituido por palabras humanas, tradiciones, sentido religioso, arte y poesía, pensamiento y ciencia".

El Papa ha indicado que la fe puede encarnarse en cualquier cultura porque no se identifica de manera específica con ninguna de ellas. "Así, la Iglesia descubre en las diversas culturas todo lo que hay en ellas de bueno, bello y verdadero, para encarnar y transmitir el mensaje del Evangelio", ha afirmado.

"Al mismo tiempo, puesto que ha sido 'enviada a todos los pueblos de cualquier tiempo y lugar, no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a ninguna raza o nación, a ningún modo particular de vivir, a ninguna costumbre antigua o reciente. Fiel a su propia tradición y consciente, al mismo tiempo, de la universalidad de su misión, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura; comunión que enriquece tanto a la propia Iglesia como a las diferentes culturas'", ha declarado.

Por otro lado, León XIV ha dicho que todos aquellos que tienen capacidad para acceder a los estudios superiores "deben contar con las condiciones necesarias para poder hacerlo efectivamente". "Además, es 'deber de todos procurar que se reconozca y promueva la participación propia y necesaria de la mujer en la vida cultural'", ha apuntado.

Además, sostiene que los "conocimientos humanos y científicos" de los cristianos "deben avanzar al mismo paso que los contenidos de su fe, que han de profundizar continuamente a medida que avanza su edad y según el nivel de sus estudios".