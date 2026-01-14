El Papa León XIV invita a incluir la oración y la meditación en la rutina diaria

El Papa en la audiencia general. - Europa Press/Contacto/Ansa/Massimo Percossi

El Papa León XIV ha invitado a dedicar tiempo a "la oración, la meditación y la reflexión" en medio de la rutina diaria para "cultivar" la amistad con Dios.

"Durante la jornada y la semana del cristiano no puede faltar el tiempo dedicado a la oración, a la meditación y a la reflexión", ha propuesto el Papa, este miércoles, durante su tradicional audiencia general, en el Aula Pablo VI.

Según ha precisado, "las amistades pueden terminar a causa de algún gesto clamoroso de ruptura, o también por una serie de desatenciones cotidianas que desgastan la relación hasta romperla". "Si Jesús nos llama a ser sus amigos, intentemos no desoír su llamada. Acojámosla, cuidemos esta relación, y descubriremos que la amistad con Dios es nuestra salvación", ha indicado el Pontífice.

Prevost ha dedicado su catequesis a los documentos del Concilio Vaticano II y, en concreto, a la Constitución dogmática 'Dei Verbum' sobre la divina Revelación, y ha recordado unas palabras de Jesús: "'Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre'".

Este es, según ha precisado, "un punto fundamental" de la fe cristiana que recuerda la Dei Verbum. "Jesucristo transforma radicalmente la relación del hombre con Dios; de ahora en adelante, será una relación de amistad. Por eso, la única condición de la nueva alianza es el amor", ha remarcado.

Asimismo, ha subrayado que es importante "comprender la diferencia entre la palabra y la charla". "Esta última se detiene en la superficie y no realiza una comunión entre las personas, mientras que en las relaciones auténticas, la palabra no solo sirve para intercambiar informaciones y noticias, sino también para revelar quiénes somos", ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de cultivar "la escucha", y de "hablar con Dios" a través de la oración, tanto la oración litúrgica y comunitaria como la personal, que tiene lugar "en el interior del corazón y de la mente".