El Papa León XIV nombra a María Montserrat Alvarado prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano

Archivo - Miles de personas durante la misa de inicio de Pontificado del Papa León XIV, en la plaza de San Pedro del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha nombrado a María Montserrat Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de EWTN News, prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, según ha informado este martes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Alvarado es la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede y asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre, según ha precisado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Nacida en Ciudad de México, Alvarado obtuvo títulos académicos de la Universidad Internacional de Florida y la Universidad George Washington. De 2009 a 2023, ocupó puestos de liderazgo en el Becket Fund for Religious Liberty, participando en iniciativas dedicadas a la defensa de la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana.

Desde 2023, ha desempeñado el cargo de presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división de noticias de la Eternal Word Television Network, supervisando plataformas mediáticas internacionales que producen contenidos en siete idiomas a través de televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales.

Con el nombramiento de Alvarado, el Papa León XIV continúa el camino iniciado por el Papa Francisco, confiando a fieles laicos, hombres y mujeres, puestos de liderazgo y responsabilidad.

Creado por el Papa Francisco el 27 de junio de 2015 como parte de la reforma de la Curia Romana, el Dicasterio para la Comunicación supervisa los sistemas de comunicación de la Santa Sede, entre los que se incluyen Vatican News, Radio Vaticana, L'Osservatore Romano, Vatican Media (servicios de foto, audio y vídeo), la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la editorial vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana.

Alvarado sucederá en el cargo a Paolo Ruffini, a quien el Papa Francisco nombró en 2018 como el primer prefecto laico de un dicasterio de la Curia Romana, y que cumplirá 70 años el próximo mes de octubre.

La nueva prefecta ha afirmado que este nombramiento ha sido "inesperado" y que lo recibe "con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado". Además, ha asegurado estar "agradecida a Paolo Ruffini por su liderazgo a lo largo de los últimos años" y ha añadido que espera "continuar, con amistad y esperanza, la importante labor de fortalecer el Dicasterio para que pueda seguir sirviendo a la Iglesia en Roma y en todas partes para comunicar a Cristo al mundo".

Por su parte, Ruffini ha enviado una carta a los empleados del Dicasterio para la Comunicación en la que muestra su agradecimiento y señala que en los próximos meses iniciarán una transición fluida.

"Desde el momento en que nacimos como institución, nuestra estrella guía ha sido y sigue siendo esta: no detenernos nunca, pasar el testigo sin dejar de correr, estar presentes aquí y ahora, en este mismo instante, como piedra de toque de una comunicación que es instrumento de una comunión que crece con el tiempo", ha destacado.