Papa.- León XIV, de nuevo aclamado, en su recorrido hacia el Congreso: "Papa León, molas mogollón"

León XIV sale de la Nunciatura camino del Congreso, en Madrid a 8 de junio de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha salido de la Nunciatura Apostólica de Madrid sobre las 10:16 horas camino del Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso frente a los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer pontífice que pronuncie un discurso ante la Cámara.

Al igual que durante el fin de semana, la salida de León XIV del edificio ha congregado a numerosas personas que se han situado en la calle de enfrente, junto a los periodistas, justo fuera del perímetro de seguridad. Nada más salir, le han acercado un bebé, que ha bendecido, un gesto habitual durante el inicio de su viaje apostólico.

Los curiosos han tratado de obtener una imagen del Papa con sus móviles y le han saludado a la salida de la Nunciatura con lemas como "¡Papa León, molas mogollón!" y "¡Viva el Papa!". A su vez, otros han ironizado con que "no tiene miedo, sale por la puerta principal, no como otros".

El Papa ha salido unos minutos después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos han mantenido una reunión entre las 09:30 y las 09:50 horas. Tanto durante la entrada como la salida del dirigente del Ejecutivo, personas agolpadas en la calle de enfrente de la nunciatura han protestado contra su presencia con gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!".

A las 11:30 horas, el Papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. Tras ello, almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica. Además, el Pontífice también tiene prevista una reunión de carácter privado en Nunciatura con víctimas de abusos.

El Papa reanudará su actividad pública ya por la tarde en la que recorrerá la capital en papamóvil. El primer desplazamiento será a las 18.00 horas para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol.

El último destino de la agenda del Papa será el encuentro multitudinario a las 19.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana.