El Papa León XIV pide ayuda para los niños que sufren la guerra en Ucrania y Gaza

El Papa León XIV ha pedido oraciones y ayuda para los niños que sufren la guerra en Ucrania, Gaza y otras regiones del mundo. Así lo ha reclamado al final de su audiencia general en la Plaza de San Pedro.

"En sus oraciones y proyectos humanitarios, piensen también en los niños de Ucrania, la Franja de Gaza y otras regiones del mundo afectadas por la guerra. Los encomiendo a ustedes y a los niños que sufren hoy a la protección de María, Reina de la Paz, y los bendigo de corazón", ha afirmado el Pontífice.

León XIV ha hecho este llamamiento a los aproximadamente 35.000 fieles que han asistido a la audiencia general, reunidos en la Plaza de San Pedro a pesar de la lluvia.

En concreto, se ha pronunciado así durante su saludo a los peregrinos de habla polaca, coincidiendo con la conmemoración en su país del Día del Recuerdo de los Niños de la Guerra, el 10 de septiembre, con el que se recuerda su sufrimiento y su contribución a la reconstrucción de Polonia tras la Segunda Guerra Mundial.

Además, en sus saludos a los peregrinos de habla árabe, el Papa León XIV ha animado a todos a no perder la esperanza, en especial a los de Tierra Santa. "Los invito a transformar su clamor en una oración confiada en momentos de prueba y necesidad, porque Dios siempre escucha a sus hijos y responde en el momento que considera mejor para nosotros. ¡Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal!", ha exclamado.

Por otro lado, en su saludo en lengua española, ha pedido a los católicos que realicen "obras concretas de caridad", además de dedicar sus oraciones, para "dar voz a los sufrimientos de la humanidad".

LLORAR COMO FORMA SUPREMA DE ORACIÓN

En su catequesis, el Papa se ha referido al "grito" de Jesucristo en la cruz en un sentido positivo y ha puesto en valor que "llorar" puede convertirse en "un gesto espiritual" y que no es algo que deba "reprimirse". "Puede ser una invocación, una protesta, un deseo, una entrega. De hecho, puede ser la forma suprema de oración, cuando ya no nos quedan palabras", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que "Jesús no muere en silencio, sino que entrega su vida con un grito" que "expresa dolor, abandono, fe, ofrenda total" pero que "no es de desesperación" sino de "sinceridad" y de "confianza".