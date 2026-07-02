El Papa León XIV pide "custodiar el valor único e irrepetible" de la vida humana "sin condiciones"

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El Papa León XIV en una fotografía de archivo.
El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Germán L. Maymo/ACFI - Europa Press
Europa Press Sociedad
Actualizado: jueves, 2 julio 2026 17:21
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MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido, en su intención de oración para este mes de julio, "custodiar el valor único e irrepetible" de la vida humana "sin condiciones" y "defender con valentía a quienes no tienen voz".

"Hoy te pedimos la gracia de reconocer y custodiar el valor único e irrepetible de cada ser humano, que aprendamos a acoger la vida sin condiciones, a sostener con ternura la fragilidad, a acompañar con respeto cada etapa y a defender con valentía a quienes no tienen voz", ha señalado el Pontífice.

La plegaria incluye también una petición de perdón por las ocasiones en que prevalece la "indiferencia" o la "cultura del descarte", cuando se deja de "ver en el otro a un ser digno de amor".

Finalmente, desea que la Iglesia sea "un hogar abierto donde toda existencia sea celebrada, donde nadie se sienta sobrante" y donde la dignidad sea respetada y cuidada siempre".

Precisamente, el pasado 8 de junio en Madrid, durante su discurso en el Congreso de los Diputados, el Papa criticó el aborto y la eutanasia.

"¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización", defendió.

León XIV reza por esta intención en el vídeo difundido por la Red Mundial de Oración del Papa, Obra Pontificia confiada a la Compañía de Jesús y presente en más de 90 países, que reúne a millones de personas que cada mes se unen a las intenciones confiadas por el Pontífice para responder, desde la oración y la acción, a los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia.

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