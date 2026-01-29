El Papa León XIV pide investigar los abusos en la Iglesia con "justicia, verdad y caridad"

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido investigar los casos de abusos en la Iglesia católica con "justicia, verdad y caridad". Así lo ha exigido este jueves en su discurso al personal y a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

"Quisiera referirme, antes de concluir, a otro servicio suyo por el que les estoy agradecido y que encomiendo a su cuidado: el de acoger y acompañar, con benevolencia y buen juicio, a los obispos y superiores generales llamados a tratar casos de delitos reservados al Dicasterio. Se trata de un ámbito ministerial muy delicado en el que es fundamental actuar de manera que sean siempre honradas y respetadas las exigencias de la justicia, la verdad y la caridad", ha precisado el Pontífice.

Según recuerda el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', desde hace 25 años, la responsabilidad de delitos particularmente graves dentro de la Iglesia, incluyendo el abuso sexual de menores por parte del clero, recae en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Así lo decretó el Papa Juan Pablo II en su motu proprio de 2001 'Sacramentorum sanctitatis tutela'. En aquel momento, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe era el cardenal Joseph Ratzinger, quien después se convirtió en el Papa Benedicto XVI.

Durante su discurso de este jueves, el Papa León XIV ha agradecido a los cardenales, obispos y personal del Dicasterio su servicio y se ha referido a la tarea primordial de "promover y proteger la integridad de la enseñanza católica sobre la fe y la moral" incluyendo "ofrecer aclaraciones sobre la doctrina de la Iglesia mediante orientación pastoral y teológica sobre temas a menudo muy delicados".

En los últimos dos años, el Dicasterio ha elaborado varios documentos con el objetivo de brindar orientación. Entre otros, el Pontífice ha citado 'La Reina de la Paz' sobre el lugar de peregrinación de Medjugorje; el documento 'Antiqua et nova', preparado conjuntamente con el Dicasterio para la Cultura y la Educación, sobre inteligencia artificial; la nota 'Mater Populi fidelis', que declaraba inadmisible el título mariano de 'Corredentora', y la nota 'Una caro. Elogio de la monogamia', sobre la unidad del matrimonio entre un hombre y una mujer como "unión exclusiva".

El Papa también ha subrayado la urgencia de la "transmisión de la fe" en un momento en que "no son pocos los jóvenes y las jóvenes que viven sin ninguna referencia a Dios" y ha pedido "humildad" a los miembros de la Iglesia.