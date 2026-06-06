Papa.- León XIV pide "respeto" para cada ser humano en el avión a España: "La Iglesia tiene un mensaje para todos"

El Papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV inicia una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos. Durante su estancia, el pontífice - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha hecho un llamamiento "al respeto por cada ser humano" durante una breve intervención ante los periodistas que le han acompañado en el avión A320 NEO, de la compañía Ita Airways, en que ha partido este sábado desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuiminicino, con destino al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "La Iglesia tiene un mensaje para todos", ha incidido.

El Pontífice ha destacado que se trata del "primer viaje de un Papa a España después de un buen tiempo" y ha asegurado estar "muy contento de realizar este viaje". "He venido muchas veces a España, pero la primera vez en esta misión. Una visita apostólica a encontrar a los fieles, a celebrar la fe, anunciar el mensaje de Jesucristo, pero al mismo tiempo saludar a todos, a toda la sociedad, porque la Iglesia tiene un mensaje para todos", ha afirmado, en alusión a la carta encíclica publicada el pasado 25 de mayo.

El Papa ha añadido que este viaje será "una oportunidad" para descubrir el entusiasmo de los jóvenes. "De lo que me han ya informado, habrá un buen número de jóvenes con su entusiasmo, compartiendo todos la alegría de la fe", ha señalado, por lo que ha augurado que se puede dar "un mensaje muy bueno".

"Un mensaje que, en cada puerto, digamos, donde vamos a llegar, va a tener un sentido particular: sea en Madrid, Barcelona, las Canarias... Pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios, de la caridad, del respeto por cada ser humano", ha apostillado.

Durante el vuelo hacia Madrid, León XIV ha saludado a los 88 periodistas de 55 medios de todo el mundo que lo acompañan en este viaje apostólico, a quienes ha agradecido su trabajo.