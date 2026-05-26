El Papa León XIV se pone al volante del nuevo Ferrari Luce

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se ha puesto este martes al volante del nuevo modelo Ferrari Luce y el presidente de Ferrari, John Elkann, le ha donado el volante del coche, según ha informado la compañía en un comunicado.

El encuentro ha tenido lugar en la residencia de Castel Gandolfo, donde el Pontífice acostumbra a refugiarse cada martes desde que fue elegido Papa.

"Fue una gran emoción y un inmenso honor reunirme con Su Santidad junto a mis compañeros de Ferrari. Fue un momento de extraordinario valor humano y simbólico, que inspiró a todos en nuestra compañía a continuar su camino con pasión, responsabilidad y confianza en el futuro. Una ocasión que quedará grabada para siempre en nuestra memoria y en la historia de Ferrari", ha destacado Elkann.

Así se ha pronunciado el presidente de la compañía tras la audiencia con el Pontífice, a la que ha asistido acompañado de una delegación de Ferrari, junto al director ejecutivo, Benedetto Vigna, y otros ejecutivos e ingenieros de la compañía.