El Papa León XIV rechaza la legitimación religiosa de la guerra: "No existe guerra santa, solo la paz es santa"

Archivo - El Papa León XIV. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha mostrado su "rechazo a la legitimación religiosa de la guerra" y ha asegurado que "solo la paz es santa", en un videomensaje con motivo del cuadragésimo aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz celebrada en Asís bajo el lema 'Paz desarmada y desarmante'.

"¡La guerra nunca puede librarse en nombre de Dios! Para nosotros, los creyentes, luchar en nombre de la religión significa, en realidad, golpear a la religión misma. No existe ninguna guerra santa: ¡solo la paz es santa!", subraya el Pontífice en el vídeo.

Asimismo, el Papa anima a "fomentar el espíritu de Asís" frente a "estos tiempos de cultura del poder", abogando por "un espíritu de mediación y diálogo, una experiencia contemplativa y una acción creativa por un futuro de paz".

"Porque la paz debe volver a ser el ideal común de los pueblos, la estrella que guía todas nuestras decisiones, el criterio que desenmascara la injusticia, el horizonte común de todas las personas", remarca.

Estaba previsto que el Papa León XIV viajara este martes a la ciudad de San Francisco para participar en este encuentro, pero finalmente se canceló por recomendación médica, para continuar su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió el pasado 13 de octubre.

En su lugar, ha enviado este mensaje en el que anima a los líderes religiosos y a los pueblos a "reconstruir la paz en todas partes", a "no preparar más guerras" y a "fomentar un clima de diálogo entre los fieles y en la sociedad, para que el lenguaje de la arrogancia sea sustituido por el de la paz, la negociación y la comprensión".

Además, les invita a buscar la paz a través de la "oración" que "puede parecer débil frente a los poderes del mundo, pero es la fuerza humilde de los creyentes". "Nos dirigimos a Dios, dador de paz: que llegue al corazón de quienes desean la guerra y el terrorismo. Y no lo olvidemos: ¡nunca se reza en vano!", insiste.