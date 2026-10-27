El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su viaje a América Latina

El Papa León XIV. - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se reunirá con algunas víctimas de abusos en la Iglesia durante su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, que tendrá lugar del 6 al 17 de noviembre, según ha informado este martes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Desde el Vaticano han explicado que estos encuentros responden "al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia, y de construir con ellos caminos de sanación accesibles", así como de "asegurar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano".

Esto fue lo que el propio Papa trasladó a los grupos de víctimas con los que se reunió en Madrid el 8 de junio y en Lourdes el 27 de septiembre.

En Madrid, se reunió con víctimas atendidas por el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid, y les aseguró "el compromiso de garantizar que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación".

Mientras, en Lourdes, mantuvo un encuentro de dos horas con víctimas de abusos e indicó la senda de la "máxima vigilancia" y la "máxima determinación" para seguir el camino de la verdad, la justicia, el perdón y la reparación, con el fin de establecer "una cultura de prevención y protección contra tales crímenes", según precisa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Además, en el avión de regreso de Metz a Roma añadió que "el abuso sexual es, ante todo, un problema humano" y que "cuando ocurre dentro de la Iglesia, adquiere otra dimensión" porque "la vida de fe de las personas se ve profundamente herida y, a veces, incluso destruida". En este sentido, indicó que "la Iglesia tiene una responsabilidad especial de acompañar" a las víctimas y "ayudarlas a buscar la sanación".

Según recuerda Vatican News, los encuentros con víctimas han sido una constante en varios viajes apostólicos: desde Benedicto XVI durante sus visitas a Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Alemania, hasta Francisco en Chile, Irlanda, Portugal y Bélgica.

Para León XIV, Madrid fue la primera ciudad en el extranjero donde se reunió con personas que han sufrido abusos dentro de la Iglesia, pero en el Vaticano, en los meses previos, ya había recibido a miembros de la junta directiva de Ending Clergy Abuse, a víctimas de Bélgica y al irlandés David Ryan, víctima de abusos durante su infancia en un colegio de Dublín.