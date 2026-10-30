El Papa León XIV vota por correo en las elecciones de mitad de mandato de EEUU

El Papa León XIV. - -/IPA via ZUMA Press/dpa
MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Papa León XIV ha votado por correo en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, según ha informado este viernes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', Robert Prevost, como ciudadano estadounidense, ha votado expresando su "creencia en el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos".
Además, el Vaticano ha asegurado que el ahora Pontífice "ha ejercido su derecho a voto" como ciudadano de Estados Unidos, "siempre que le ha sido posible", también durante sus años de residencia en Perú.
En concreto, ha explicado que en consonancia con esta práctica de participación cívica que lleva ejerciendo desde hace años, el Papa "ha votado por correo en Chicago".