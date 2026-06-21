El Papa llama a acoger a los refugiados "para que puedan vivir en paz, con dignidad y mirar al futuro con esperanza"

El Papa León XIV durante un encuentro con migrantes en el Centro Las Raíces, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Alejandro J. Rosa/ACFI/Europa Press/Pool - Europa

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha llamado este domingo a acoger a refugiados y a quienes "son perseguidos" para que puedan "vivir en paz, con dignidad y mirar al futuro con esperanza" con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebró este sábado coincidiendo con el 75 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, "nacida para proteger a quienes son perseguidos y obligados a abandonar su tierra, su hogar y su familia", como ha expresado el Pontífice.

León XIV ha expresado su deseo de que "el espíritu que animó la elaboración de este importante instrumento internacional continúe iluminando hoy las conciencias de los responsables de las naciones", como ha dicho tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

"Nadie puede mirar hacia otro lado frente a quien busca protección y seguridad", ha afirmado el Papa al tiempo que ha exhortado a toda la sociedad a dar acogida a los perseguidos.

Por otra parte, el Pontífice ha asegurado que reza por los siete jóvenes fallecidos el pasado 15 de junio en un accidente de tráfico en el estado de Ceará, Brasil.

También ha saludado a los miembros del Diálogo Internacional Católico-Pentecostal subrayando la importancia de reflexionar sobre el principio "lex orandi, lex credendi" --la ley de la oración es la ley de la fe-- y ha señalado que "la Iglesia cree como reza" y que esta reflexión "es particularmente relevante hoy en día".